Ακριβώς μία εβδομάδα απέχει ο ΠΑΟΚ από το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, καθώς την 1η Ιουλίου είναι προγραμματισμένη η πρώτη προπόνηση της ομάδας επί ολλανδικού εδάφους.

Στο Χορστ, λοιπόν, ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα βάλει τις βάσεις για την επόμενη σεζόν, έχοντας ως πρώτο στόχο τη συμμετοχή της ομάδας για πρώτη φορά στο Champions League.

Επιθυμία του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι στην Ολλανδία να έχει όσο το δυνατόν περισσότερες επιλογές, ιδιαίτερα εκείνους που θα βασιστεί η ομάδα στα παιχνίδια για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς είναι ο επιθετικός και, όπως έχει γίνει ήδη γνωστό, έχει καταθέσει πρόταση στον Μάρτιν Μπρεϊθγουέιτ, ο οποίος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εσπανιόλ και αμέσως μετά την Οβιέδο εμφανίστηκε ενοχλημένος με την προσφορά που έχει δεχθεί από την καταλανική ομάδα.

Μένει να φανεί αν θα προχωρήσει το φλερτ μεταξύ του Δανού άσου και του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και εναλλακτικές λύσεις για την «ασπρόμαυρη» επιθετική γραμμή.

Από εκεί και πέρα, εντός της εβδομάδας θα επιχειρηθεί να μπει τέλος και στο θέμα του Τόμας Κεντζιόρα, ο οποίος από την 1η Ιουλίου μπαίνει στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του με την Ντιναμό Κιέβου και θα έχει δικαίωμα να υπογράψει σε όποια ομάδα επιθυμεί ως ελεύθερος.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα κάνουν άλλη μία προσπάθεια να πείσουν τους Ουκρανούς να τα βρουν σε ένα ποσό περί τις 200.000 ευρώ, κάνοντας την έρευνά τους για την ενίσχυση στα μετόπισθεν.

Τέλος, παρά τα όσα έχουν ειπωθεί για τον Μεϊτέ, δεν δείχνει να είναι τόσο τελειωμένη η υπόθεση του Γάλλου μέσου, παρότι ο ΠΑΟΚ έχει ενημερώσει την Μπενφίκα και την πλευρά του παίκτη πως αποσύρει το ενδιαφέρον του και την πρόταση που είχε κάνει στους «αετούς» της Λισαβόνας.

Εκτιμάται πως, από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής δεν έχει βρει την προσφορά που περιμένει, θα μπορεί να ανατραπούν τα δεδομένα και ίσως τελικά μαζί με τον Καμαρά αποτελέσουν το δίδυμο στα χαφ που θέλει ο Λουτσέσκου.

