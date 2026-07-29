Επίσημα παίκτης της ΑΕΚ ο Λόβρο Μάγιερ

Ο Λόβρο Μάγιερ ανήκει επίσημα πια στην ΑΕΚ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με την «Ένωση» να επισημοποιεί την έναρξη της συνεργασίας τους.

Ο Κροάτης μέσος βρέθηκε στην Ολλανδία για να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μετακίνησής του στην ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, αποτελώντας την ακριβότερη αγορά που έχει κάνει ποτέ ο σύλλογος.

Η ΑΕΚ προσθέτει στο ρόστερ της έναν παίκτη όπως ακριβώς τον ήθελε. Έναν χαφ υψηλής ποιότητας και τεχνικής κατάρτισης, για να ενισχύσει τη δημιουργία και τη σύνδεση των γραμμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Λόβρο Μάγερ (Lovro Majer) με μεταγραφή από τη γερμανική Βόλφσμπουργκ. Ο Κροάτης διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Λόβρο Μάγερ γεννήθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1998 στο Ζάγκρεμπ. Άρχισε την επαγγελματική ποδοσφαιρική καριέρα του από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ το 2016 και δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων Κροατίας του 2019 και του 2020 και του νταμπλ του 2021.

Το καλοκαίρι του 2021 ο Λόβρο Μάγερ αποκτήθηκε από τη Ρεν για 13 εκατομμύρια ευρώ και μαζί της συμμετείχε σε 79 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, με συνολικά 9 γκολ και 16 ασίστ.

Επόμενο βήμα του ήταν η Βόλφσμπουργκ το 2023, με ένα ποσό της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ. Σε δύο σεζόν στη Γερμανία αγωνίστηκε σε 75 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με 10 γκολ και 11 ασίστ συνολικά.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Κροατίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 38 αγώνες, σημειώνοντας εννέα γκολ. Ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 4-1 της Κροατίας επί του Καναδά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ενώ ήταν μεταξύ των παικτών που ευστόχησαν στη διαδικασία των πέναλτι, όταν η Κροατία απέκλεισε τη Βραζιλία στην ίδια διοργάνωση.

Λόβρο, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!



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