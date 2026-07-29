Καρέτσας, η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή της Ντόρτμουντ

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μεταγράφηκε στη Μπορούσια Ντόρτμουντ από τη βελγική Γκενκ με το ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ, καθιστώντας τη δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου μετά τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Στο Βέλγιο και την Ελλάδα θεωρείται παιδί-θαύμα, με εξαιρετική ντρίμπλα και «μαγικό» αριστερό πόδι, ενώ έχει πετύχει τρία γκολ σε δέκα συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας.

Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι εμπνέεται από τον Μάικλ Τζόρνταν για το πάθος και την καθημερινή βελτίωση της απόδοσής του, δείχνοντας ισχυρή φιλοδοξία και αφοσίωση στην ποδοσφαιρική του εξέλιξη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο SID, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Θα ακολουθήσει μετακίνηση σε μεγαλύτερο σύλλογο;«Ένας νεαρός Έλληνας που έχει τη φήμη ότι είναι παιδί-θαύμα» είναι το νέο απόκτημα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, μίας από τις κορυφαίες ομάδες της «Μπουντεσλίγκα», όπως αναφέρει το Γερμανικό Αθλητικό Πρακτορείο Ειδήσεων (SID). Πρόκειται για τον 18χρονο Κωνσταντίνο Καρέτσα, παίκτη της βελγικής Γκενκ (KRC Genk), που μεταγράφεται στους Βεστφαλούς έναντι 33 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, μετά την απόκτηση του Ουσμάν Ντεμπελέ.



Τόσο στο Βέλγιο, όσο και στην Ελλάδα ο Καρέτσας έχει τη φήμη ότι είναι ένα παιδί-θαύμα με καλή ντρίμπλα και «μαγικό» αριστερό πόδι, σημειώνει το SID, επισημαίνοντας ότι στην Εθνική Ελλάδας έχει σημειώσει τρία γκολ σε δέκα διεθνείς συμμετοχές. Μιλώντας στους New York Times στα τέλη της περασμένης χρονιάς, o Καρέτσας έλεγε, με μία αίσθηση ρουτίνας, ότι «εμπνέεται από τον Μάικλ Τζόρνταν». Όχι γιατί κομπάζει πως θα έχει την ίδια επιτυχία, αλλά γιατί «κάθε μέρα θέλει να γίνεται μία καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, να κάνει τα πάντα για τη δουλειά του, έχει πάθος με αυτό...»

Πηγή: Deutsche Welle

«Έχει όλες τις προδιαγραφές»Η αλήθεια είναι ότι η απόδοση του Καρέτσα στο γήπεδο είναι αντάξια της αυτοπεποίθησης που επιδεικνύει. Είναι ο νεότερος κορυφαίος σκόρερ στα χρονικά του Nations League (πριν τον Λαμίν Γιαμάλ), «πολυτιμότερος παίκτης» του βελγικού πρωταθλήματος, γρήγορος σαν «κουρδιστός ποντικός», όπως έγραφαν οι New York Times. Τώρα ενσαρκώνει τις ελπίδες της Μπορούσια για μία καλύτερη σεζόν. «Έχει όλες τις προδιαγραφές να εξελιχθεί σε κορυφαίο σταρ» λέει στο SID ο Γερμανός Τόρστεν Φινκ, άλλοτε προπονητής του στην Γκενκ.Στα τέλη της εβδομάδας, όταν ολοκληρωθούν οι ιατρικές εξετάσεις, θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Καρέτσα στο Ντόρτμουντ. Με αυτό το απόκτημα, η δευτεραθλήτρια Γερμανίας σηματοδοτεί μία «στροφή» προς το παλαιό, επιτυχημένο μοντέλο διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, προσελκύοντας νεαρούς και εξαιρετικά ταλαντούχους παίκτες, που γρήγορα μπορεί να γίνουν μεταγραφικός στόχος κορυφαίων ομάδων.Όπως συνέβη με τον Γάλλο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος είχε αποκτηθεί έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ και το 2017, μετά από μόλις μία σεζόν με τα χρώματα της Μπορούσια, μετακινήθηκε στην Μπαρτσελόνα, η οποία πλήρωσε στους Βεστφαλούς ένα υπερ-πενταπλάσιο ποσό για να τον αποκτήσει.Πόσο θα μείνει ο ΚαρέτσαςΒέβαια, ο στόχος της Μπορούσια θα είναι να κρατήσει λίγο παραπάνω έναν τόσο πολύτιμο παίκτη. Το συμβόλαιό του Καρέτσα «τρέχει» ως το 2031. Ο ίδιος, που έβλεπε βίντεο του Λιονέλ Μέσι στο YouTube σε παιδική ηλικία, φαίνεται να ακολουθεί ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για την καριέρα του. Το 2025 έλεγε ότι «μαζί με τον πατέρα μου, έχουμε σχεδιάσει την πορεία μου με ακρίβεια: πρώτα να κάνω ένα καλό ξεκίνημα στο Βέλγιο και μετά να μετακινηθώ σε μία μεγάλη ομάδα». Προφανώς ήρθε αυτή η στιγμή.Με την απόκτηση του Καρέτσα, που μπορεί να αγωνιστεί «δεκάρι», αλλά και δεξί εξτρέμ, δεν τερματίζεται η μεταγραφική περίοδος για τους Βεστφαλούς. Διακαής πόθος τους, ως παρτενέρ του Καρέτσα στην επίθεση, είναι ο 19χρονος Σαΐντ Ελ Μάλα, διεθνής με την Εθνική Ελπίδων της Γερμανίας, που αγωνίζεται στην Κολωνία. Ωστόσο, η πρώτη οικονομική προσφορά των Βεστφαλών προκάλεσε μειδιάματα στη διοίκηση της Κολωνίας, η οποία δεν δείχνει διατεθειμένη να πέσει κάτω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ...Επιμέλεια: Γιάννης Παπαδημητρίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.