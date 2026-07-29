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«Ο Παναθηναϊκός προσφέρει στον Γκος το διπλάσιο συμβόλαιο από αυτό που έχει στη Ζάλγκιρις»

Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού AKTOR φαίνεται πως βρίσκεται ο Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος, όπως αναφέρει το BasketNews

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Γκος

Έτοιμος να χρυσώσει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος με σκοπό να τον κάνει να απαντήσει θετικά στην πρότασή του φαίνεται πως είναι ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το «BasketNews», ο Αμερικανός γκαρντ βρίσκεται στο στόχαστρο των «πράσινων», οι οποίοι προσανατολίζονται να του διπλασιάσουν τον μισθό για να τον πείσουν να φορέσει τη φανέλα με το «τριφύλλι».

Ο Γκος θα λάμβανε το ποσό των 1,4 εκατ. ευρώ ετησίως από τη νέα σεζόν στη Ζάλγκιρις, κάτι που σημαίνει πως ο Παναθηναϊκός του προσφέρει 2,8! Μια τεράστια διαφορά στον μισθό του, με τον Ομπράντοβιτς να έχει ανάψει το «πράσινο» φως για να προχωρήσει η ομάδα στην απόκτησή του.

«Ο Παναθηναϊκός ανατρέπει τα καλοκαιρινά σχέδια της Ζαλγκίρις. Πηγές του BasketNews επιβεβαίωσαν δημοσιεύματα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης ότι ο πλουσιότερος σύλλογος της EuroLeague επιδιώκει τον Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος», αναφέρεται αρχικά στο ρεπορτάζ.

«Οι συζητήσεις μεταξύ των μερών έχουν ήδη προχωρήσει. Ο 31χρονος Αμερικανός υπέγραψε συμβόλαιο 2+1 με τη Ζαλγκίρις το περασμένο καλοκαίρι, πράγμα που σημαίνει ότι η τρέχουσα συμφωνία του με τον λιθουανικό σύλλογο δεν περιλαμβάνει ρήτρα αποχώρησης αυτή την offseason. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός ασκεί σημαντική οικονομική πίεση στον σύλλογο του Κάουνας με μια επικερδή προσφορά», συμπληρώνει το άρθρο του Ντονάτας Ούρμπονας.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
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