Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός του ισχυρού σεισμού των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο, στη νότια Ιαπωνία, με την πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι να ανακοινώνει ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους.

«Κάθε δευτερόλεπτο μετράει», τόνισε η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και σωστικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό όσων παραμένουν παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Το σοβαρότερο περιστατικό καταγράφηκε σε εμπορικό κέντρο της αλυσίδας Aeon στην Κουμαμότο, όπου τμήμα του κτιρίου κατέρρευσε περίπου μία ώρα μετά τον σεισμό, πιθανότατα εξαιτίας διαρροής αερίου που προκάλεσε ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του εμπορικού κέντρου, τρεις εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, ένας ακόμη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, τρεις αγνοούνται, ενώ άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν.

Τη στιγμή του σεισμού βρίσκονταν στον χώρο περίπου 3.000 άνθρωποι, καθώς ήταν περίοδος θερινών διακοπών. Οι πελάτες είχαν απομακρυνθεί εγκαίρως στον χώρο στάθμευσης, πριν σημειωθεί η έκρηξη.

Το εμπορικό κέντρο, που διαθέτει περίπου 200 καταστήματα, εστιατόρια και κινηματογράφους, είχε υποστεί σοβαρές ζημιές και στον μεγάλο σεισμό του 2016, ενώ μετά την ανακατασκευή του είχαν ενισχυθεί οι αντισεισμικές του υποδομές.

Την ίδια ώρα, βαριές απώλειες καταγράφονται και σε εργοστάσιο χαρτιού της Nippon Paper, όπου πέντε εργαζόμενοι σκοτώθηκαν, τέσσερις ακόμη αγνοούνται και δύο διασώθηκαν.

Παράλληλα, έχουν σημειωθεί εκτεταμένες ζημιές σε γέφυρες και άλλες υποδομές, ενώ υπέστη νέες φθορές και το ιστορικό κάστρο της Κουμαμότο, το οποίο είχε πληγεί και από τον καταστροφικό σεισμό του 2016.

«Ήταν ανατριχιαστικό»

Τη δραματική εμπειρία περιέγραψε και ο 28χρονος δάσκαλος Καμίγιο, ο οποίος παρέδιδε μάθημα σε κέντρο εκπαίδευσης μόλις 300 μέτρα από το εμπορικό κέντρο.

Όπως είπε, κράτησε τους μαθητές μέσα στην αίθουσα μέχρι να περάσουν οι πρώτοι μετασεισμοί και στη συνέχεια τους απομάκρυνε.

«Περίπου 20 λεπτά μετά τον σεισμό ακούστηκε μια τεράστια έκρηξη από το εμπορικό κέντρο. Είναι ανατριχιαστικό να σκέφτομαι ότι αν τα παιδιά είχαν σχολάσει νωρίτερα και είχαν πάει εκεί, θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί μέσα στην καταστροφή», δήλωσε.

Η Ιαπωνία συγκαταλέγεται στις πιο σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, ενώ παράλληλα βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου καταγράφεται η μεγαλύτερη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα παγκοσμίως.

Παρά τις τεράστιες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει η χώρα σε αντισεισμικές κατασκευές, συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και μηχανισμούς πολιτικής προστασίας μετά τον φονικό σεισμό του Κόμπε το 1995, η νέα καταστροφή υπενθυμίζει ότι ακόμη και η πιο προηγμένη τεχνολογία δεν μπορεί να εξαλείψει τον κίνδυνο από τόσο ισχυρά φυσικά φαινόμενα.

Πηγή: skai.gr

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