Πέθανε ο Kavinsky στα 50: Ο Γάλλος DJ πίσω από το εμβληματικό «Nightcall»

Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Γάλλος DJ και δημιουργός ηλεκτρονικής μουσικής Kavinsky, κατά κόσμον Βενσάν Μπελορζέ, ο οποίος έγινε παγκοσμίως γνωστός χάρη στο «Nightcall».

Ο μουσικός βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Τρίτης 28 Ιουλίου στο σπίτι του στο Παρίσι. Η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια του θανάτου του, διευκρινίζοντας ότι οι διασώστες δεν εντόπισαν κάποιο ύποπτο στοιχείο στον χώρο.

French DJ ​and electropop ‌musician Kavinsky dies aged 51 https://t.co/Hct5Mstn7u — BBC News (World) (@BBCWorld) July 29, 2026

Η επίσημη αιτία θανάτου του Kavinsky δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα «Le Parisien», οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ ο καλλιτέχνης φέρεται να είχε παραπονεθεί για έντονους πονοκεφάλους τις προηγούμενες ημέρες. Πρόκειται, ωστόσο, για σενάριο που παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς η έρευνα της Εισαγγελίας βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το «Nightcall» που έγινε παγκόσμια επιτυχία

Ο Kavinsky απέκτησε διεθνή αναγνωρισιμότητα με το «Nightcall», το οποίο κυκλοφόρησε το 2010 και ακούστηκε στην ταινία «Drive» του 2011, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ.

Με τη σκοτεινή ατμόσφαιρα και τον χαρακτηριστικό synthwave ήχο του, το τραγούδι εξελίχθηκε σταδιακά σε μεγάλη επιτυχία και συνδέθηκε άρρηκτα με την αισθητική της ταινίας. Το «Nightcall» γνώρισε μια δεύτερη περίοδο τεράστιας δημοφιλίας μετά την παρουσίασή του στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024.

Ο Kavinsky εμφανίστηκε στη σκηνή μαζί με τη Βελγίδα τραγουδίστρια Angèle και το γαλλικό συγκρότημα Phoenix, σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες μουσικές στιγμές της βραδιάς. Μετά την εμφάνιση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, το «Nightcall» έγινε το τραγούδι με τις περισσότερες αναζητήσεις μέσω Shazam μέσα σε μία ημέρα στην ιστορία της εφαρμογής αναγνώρισης μουσικής.

Ο Βενσάν Μπελορζέ (Vincent Belorgey) γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1975 και μεγάλωσε στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού. Αυτοδίδακτος στο πιάνο, άρχισε να δραστηριοποιείται στη μουσική στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στα πρώτα του βήματα εμφανίστηκε ως support στους Daft Punk και βρέθηκε κοντά σε καλλιτέχνες που διαμόρφωσαν τη νεότερη γενιά της γαλλικής ηλεκτρονικής μουσικής.

Θεωρούνταν χαρακτηριστικός εκπρόσωπος του δεύτερου κύματος της λεγόμενης «French Touch», μαζί με ονόματα όπως οι Justice και ο SebastiAn. Η μουσική του συνδύαζε τη γαλλική house με synthwave ήχους, βιντεοπαιχνίδια και κινηματογραφικές επιρροές από τη δεκαετία του 1980.

Το μυστηριώδες alter ego με τα κόκκινα μάτια

Ο Kavinsky δεν ήταν απλώς ένα καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, αλλά ένας φανταστικός χαρακτήρας που είχε δημιουργήσει ο ίδιος. Σύμφωνα με την ιστορία του alter ego του, ο Kavinsky είχε σκοτωθεί σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1986, οδηγώντας μία Ferrari Testarossa, και επέστρεψε χρόνια αργότερα ως «ζόμπι» μουσικός, με χαρακτηριστικά κόκκινα μάτια. Η ρετρό κινηματογραφική αυτή μυθολογία αποτέλεσε βασικό κομμάτι της εικόνας του και αποτυπώθηκε τόσο στη μουσική του όσο και στο πρώτο άλμπουμ του, «OutRun», που κυκλοφόρησε το 2013.

Τον Kavinsky αποχαιρέτησε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, γράφοντας σε ανάρτησή του: «Kavinsky, γαλλική υπερηφάνεια για πάντα». Η υπουργός Πολιτισμού, Κατρίν Πεγκάρ, ανέφερε ότι με τον ξαφνικό θάνατό του «η Γαλλία έχασε μία από τις πιο ξεχωριστές φωνές της».

«Από την ταινία “Drive” έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, ολόκληρος ο κόσμος συγκινήθηκε από το “Nightcall”», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χορευτική και ταυτόχρονα νοσταλγική μουσική του θα συνεχίσει να ξεπερνά γενιές και σύνορα.

Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur « Nightcall ». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. pic.twitter.com/jnwzU1bL6o — Catherine Pégard (@catherinepegard) July 29, 2026

Πηγή: skai.gr

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