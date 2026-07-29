Ουκρανική επιδρομή με drones σε διυλιστήρια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και Logistics της Ρωσίας

Νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη πραγματοποίησε η Ουκρανία τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, βάζοντας στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου, κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και λιμενικές υποδομές σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας, αλλά και στην προσαρτημένη από τη Μόσχα Κριμαία.

The war has reached Moscow. 🏙️🔥



A wave of Ukrainian drones brings the reality of conflict deep into Russian territory. Nowhere is safe anymore. The game has changed. ⚠️🇺🇦#Ukraine #Russia #Moscow pic.twitter.com/0Oz2fpKj7u July 27, 2026

Σύμφωνα με το Reuters και τις επίσημες ανακοινώσεις των δύο πλευρών, επιθέσεις σημειώθηκαν στις περιοχές του Περμ, της Ριαζάν, του Ταγκανρόγκ στη νότια Ρωσία, καθώς και στην Κριμαία, με τις τοπικές αρχές να επιβεβαιώνουν ότι προκλήθηκαν πυρκαγιές και ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

A pair of Ukrainian FP-1 strike drones fly over Ryazan this morning during the attack. https://t.co/kfTPwPefbm pic.twitter.com/nC1o51mXWj — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 29, 2026

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν διυλιστήρια πετρελαίου στις περιοχές Περμ και Ριαζάν, μεγάλο κέντρο logistics στη Ριαζάν, εξαγωγικό τερματικό σταθμό και στρατιωτικό εργοστάσιο στην περιφέρεια του Ροστόφ, καθώς και ναυτική βάση στη Κριμαία.

Στις φλόγες αποθήκη της Wildberries

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε το πλήγμα στις εγκαταστάσεις της Wildberries, της μεγαλύτερης εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία.

Στη Ριαζάν, περίπου 500 χιλιόμετρα από τα εδάφη που ελέγχει η Ουκρανία, η επίθεση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Today, the fourth and sixth largest Wildberries warehouses in Russia are still burning



The logistics centre in Krasnodar is the company’s key hub in southern Russia.



Russian businesses had barely begun to recover from multimillion-dollar losses — losses no one intends to… https://t.co/BWRGMyM1H4 pic.twitter.com/EC930YVN2U — NEXTA (@nexta_tv) July 22, 2026

Η διοίκηση της Wildberries ανακοίνωσε ότι εκκένωσε άμεσα το συγκρότημα, ανέστειλε την παραλαβή νέων εμπορευμάτων και προχώρησε στην απομάκρυνση του προσωπικού.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επαληθεύθηκαν από το Reuters καταγράφουν τεράστιες φλόγες να καταστρέφουν σημαντικό τμήμα της αποθήκης.

Another difficult morning for the savage Russian hell-state, as Ukraine hammers yet another logistics facility, Russia's 5th largest, this time in Ryazan.



Owned by the Wildberries company, this facility comprises 173,000 m².



One of the most highly indebted companies in Russia –… pic.twitter.com/g7EOpiQg1b — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 29, 2026

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, η Wildberries εξετάζει πλέον τη μίσθωση περίπου 100.000 τετραγωνικών μέτρων αποθηκευτικών χώρων στο γειτονικό Καζακστάν, προκειμένου να μειώσει τον κίνδυνο νέων ουκρανικών επιθέσεων στις εγκαταστάσεις της εντός Ρωσίας.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τις τελευταίες ημέρες έχουν πληγεί τουλάχιστον επτά αποθήκες της εταιρείας, με αποτέλεσμα να έχει χαθεί περίπου το 10% της συνολικής αποθηκευτικής της δυναμικότητας.

Η εταιρεία εκτιμά ότι οι ζημιές επηρεάζουν δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για τις πωλήσεις και τη διανομή των προϊόντων τους.

Wildberries - налетай, подешевело 🔥 pic.twitter.com/HefIFZvZfw — Global News 24 (@GlobalNews_24) July 29, 2026



Πλήγματα σε διυλιστήρια και στρατιωτικές υποδομές

Στην πόλη Περμ των Ουραλίων, περίπου 1.600 χιλιόμετρα από τις ουκρανικές γραμμές, ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Μαχόνιν επιβεβαίωσε ότι ουκρανικά drones έπληξαν βιομηχανική εγκατάσταση, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ποια ήταν αυτή ούτε να καταγραφούν ανθρώπινες απώλειες.

Στην περιφέρεια του Ροστόφ, ο κυβερνήτης Γιούρι Σλιουσάρ ανακοίνωσε ότι συντρίμμια πυραύλου ή drone έπληξαν πολυκατοικία στο λιμάνι του Ταγκανρόγκ, στις ακτές της Αζοφικής Θάλασσας. Από το περιστατικό σκοτώθηκε μία γυναίκα και τραυματίστηκε ένας άνδρας.

Το Ταγκανρόγκ θεωρείται σημαντικός βιομηχανικός και μεταφορικός κόμβος, καθώς διαθέτει λιμενικές εγκαταστάσεις, βιομηχανίες και τερματικό σταθμό εξαγωγής σιτηρών.

Νεκροί και τραυματίες στην Κριμαία

Στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Κριμαία, ο φιλορώσος κυβερνήτης Σεργκέι Αξιόνοφ ανακοίνωσε ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν από τις νυχτερινές επιθέσεις με ουκρανικά drones.

Η χερσόνησος εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους των ουκρανικών επιθέσεων, καθώς φιλοξενεί σημαντικές ναυτικές και στρατιωτικές υποδομές του ρωσικού στρατού.

Ανταλλαγή επιθέσεων και στη νότια Ουκρανία

Την ίδια ώρα, οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσική επίθεση με drones στη Χερσώνα.

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν δύο πλοία που, σύμφωνα με τη Μόσχα, μετέφεραν όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό ανατολικά του λιμανιού της Οδησσού. Ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές.

Η μάχη των drones αλλάζει τις ισορροπίες

Οι επιθέσεις εντάσσονται στη στρατηγική της Ουκρανίας να πλήττει ενεργειακές, βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Δυτικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τις ελλείψεις σε αντιαεροπορικούς πυραύλους αναχαίτισης όπως οι Patriot, η ουκρανική βιομηχανία παραγωγής drones έχει αυξήσει σημαντικά την παραγωγική της ικανότητα, επιτρέποντας στο Κίεβο να πραγματοποιεί επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, αποθηκών καυσίμων και υποδομών ανεφοδιασμού.

Οι συνεχείς επιθέσεις σε εγκαταστάσεις πετρελαίου έχουν προκαλέσει επανειλημμένες διαταραχές στην παραγωγή και τη διανομή καυσίμων στη Ρωσία, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες έχει ενταθεί και η αντιπαράθεση στη Μαύρη Θάλασσα και τη Θάλασσα του Αζόφ.

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, οι επιθέσεις σε λιμάνια, ενεργειακές εγκαταστάσεις και εμπορικά πλοία αυξάνουν την αβεβαιότητα στις εξαγωγές πετρελαίου και σιτηρών από την περιοχή.

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα όλες τις αναφορές από το πεδίο των συγκρούσεων, ενώ τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν στοχοποιούν αμάχους κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας τον Φεβρουάριο του 2022.



Πηγή: skai.gr

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