Από την Κέιτι Πέρι και την Αριάνα Γκράντε μέχρι τον Μπρους Σπρίνγκστιν, τη Ριάνα και τη Σελίν Ντιόν, δεκάδες κορυφαίοι καλλιτέχνες έχουν ζητήσει από πολιτικούς να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη μουσική τους.

Άλλοι περιορίστηκαν σε μία δημόσια δήλωση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν είχαν δώσει την άδειά τους, ενώ αρκετοί έστειλαν εξώδικα ή απείλησαν με νομικές ενέργειες. Σε πολλές περιπτώσεις, οι αντιδράσεις προκλήθηκαν επειδή οι καλλιτέχνες θεώρησαν ότι η χρήση των τραγουδιών τους δημιουργούσε την εσφαλμένη εντύπωση πως υποστήριζαν έναν υποψήφιο ή μια συγκεκριμένη πολιτική.

Η οργή της Κέιτι Πέρι για το «Firework»

Η πιο πρόσφατη αντιπαράθεση ξέσπασε όταν ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο TikTok χρησιμοποίησε το «Firework» της Κέιτι Πέρι σε βίντεο με πλάνα από στρατιωτικά πλήγματα και εκρήξεις πυραύλων. Η τραγουδίστρια δήλωσε «βαθιά συγκλονισμένη και εξοργισμένη», τονίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί ούτε είχε εγκρίνει τη χρήση του τραγουδιού της.

Όπως εξήγησε, το «Firework» γράφτηκε ως ένας ύμνος ελπίδας, θεραπείας και εσωτερικής δύναμης για ανθρώπους που περνούν δύσκολες στιγμές. Για τον λόγο αυτό, χαρακτήρισε τη σύνδεσή του με εικόνες καταστροφής και βίας πλήρη διαστρέβλωση του μηνύματός του. «Η μουσική μου υπάρχει για να φέρνει τους ανθρώπους κοντά, όχι για να εξυμνεί τον πόλεμο», ανέφερε.

Η Αριάνα Γκράντε κατά της χρήσης του «Bye»

Έντονα αντέδρασε και η Αριάνα Γκράντε, όταν το τραγούδι της «Bye» χρησιμοποιήθηκε σε βίντεο του Λευκού Οίκου για τη μεταναστευτική πολιτική. Το βίντεο περιλάμβανε εικόνες από συλλήψεις που πραγματοποιούσαν πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, γνωστής ως ICE.

Η Γκράντε σχολίασε κάτω από τη δημοσίευση, ζητώντας να μην χρησιμοποιηθεί ποτέ ξανά η μουσική της για κάτι που χαρακτήρισε «βάρβαρο, απάνθρωπο και αποτρόπαιο».

Σαμπρίνα Κάρπεντερ: «Μην εμπλέκετε εμένα ή τη μουσική μου»

Τον Δεκέμβριο του 2025, η κυβέρνηση Τραμπ χρησιμοποίησε το «Juno» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε βίντεο που προωθούσε συλλήψεις της ICE. Η επιλογή παρέπεμπε σε ένα χιουμοριστικό μέρος των συναυλιών της τραγουδίστριας, κατά το οποίο η Κάρπεντερ προσποιείται ότι «συλλαμβάνει» κάποιο πρόσωπο από το κοινό.

Η ίδια, ωστόσο, δεν είδε τίποτε χιουμοριστικό στην πολιτική χρήση του τραγουδιού της. Χαρακτήρισε το βίντεο «κακό και αηδιαστικό» και απαίτησε να μην χρησιμοποιηθεί η ίδια ή η μουσική της προς όφελος μιας «απάνθρωπης ατζέντας».

Οι αντιπαραθέσεις άρχισαν πολύ πριν από τον Τραμπ

Οι συγκρούσεις ανάμεσα σε μουσικούς και πολιτικούς δεν αποτελούν νέο φαινόμενο. Για δεκαετίες, προεκλογικές εκστρατείες επέλεγαν γνωστές επιτυχίες προκειμένου να δημιουργήσουν κλίμα ενθουσιασμού στις συγκεντρώσεις τους, συχνά προκαλώντας την αντίδραση των δημιουργών τους.

Μπρους Σπρίνγκστιν – «Born in the U.S.A.»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχει βρεθεί επανειλημμένα στην ίδια θέση. Ζήτησε από τον Ρόναλντ Ρίγκαν, τον Μπομπ Ντόουλ και τον Πατ Μπιουκάναν να μην χρησιμοποιούν το «Born in the U.S.A.» στις πολιτικές εκστρατείες τους.

Η επιλογή του τραγουδιού θεωρείται ούτως ή άλλως παράδοξη, καθώς, παρά τον πατριωτικό τίτλο του, οι στίχοι αποτελούν κριτική για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν τους βετεράνους του πολέμου του Βιετνάμ.

John Mellencamp – «Pink Houses» και «R.O.C.K. in the U.S.A.»

Ο John Mellencamp απέρριψε το αίτημα του Ρόναλντ Ρίγκαν να χρησιμοποιήσει το «Pink Houses» το 1984. Αργότερα ζήτησε από τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο και τον Τζον Μακέιν να μην χρησιμοποιούν το «R.O.C.K. in the U.S.A.» στις εκστρατείες τους.

Bobby McFerrin - «Don’t Worry, Be Happy»

Το 1988 ο Μπόμπι ΜακΦέριν εξέφρασε την αντίθεσή του στη χρήση της μεγάλης επιτυχίας του «Don’t Worry, Be Happy» από την προεκλογική εκστρατεία του Τζορτζ Μπους του πρεσβύτερου.

Sting – «Brand New Day»

Ο Sting ζήτησε από τον Αλ Γκορ να μην χρησιμοποιεί το «Brand New Day» κατά τη διάρκεια της πολιτικής εκστρατείας του.

Οι καλλιτέχνες που απέρριψαν τον Μιτ Ρόμνεϊ

Ο Μιτ Ρόμνεϊ δυσκολεύτηκε επίσης να δημιουργήσει το προεκλογικό του σάουντρακ. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που ζήτησαν να μην χρησιμοποιείται η μουσική τους ήταν ο Ντι Σνάιντερ των Twisted Sister για το «We’re Not Gonna Take It», οι Silversun Pickups για το «Panic Switch», ο K’Naan για το «Wavin’ Flag» και οι Survivor για το «Eye of the Tiger».

Sam & Dave – «Soul Man» και «Hold On, I’m Coming»

Οι Sam & Dave αντέδρασαν όταν ο Μπομπ Ντόουλ χρησιμοποίησε το «Soul Man» στην προεκλογική εκστρατεία του το 1996. Το ντουέτο ζήτησε επίσης από τον Μπαράκ Ομπάμα να μην χρησιμοποιήσει το «Hold On, I’m Coming» το 2008.

Το 2024, η οικογένεια του Άιζακ Χέιζ, ο οποίος είχε συνυπογράψει το τραγούδι, απαίτησε από την εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να το χρησιμοποιεί. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι είχε ακουστεί σε εκδηλώσεις του 134 φορές από το 2022 έως το 2024 και προειδοποίησε για νομικές ενέργειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ στο επίκεντρο των αντιδράσεων

Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών εκστρατειών και της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, δεκάδες καλλιτέχνες απαίτησαν να σταματήσει η χρήση της μουσικής τους.

Η Adele αποστασιοποιήθηκε από τη χρήση των «Rolling in the Deep» και «Skyfall», ενώ ο Στίβεν Τάιλερ των Aerosmith έστειλε επιστολές παύσης και παράλειψης για τα «Dream On» και «Livin’ on the Edge». Ο Μάικλ Στάιπ των R.E.M. αντέδρασε οργισμένα στη χρήση του «It’s the End of the World as We Know It», ενώ ο Νιλ Γιανγκ απέρριψε τη χρήση του «Rockin’ in the Free World».

Οι Rolling Stones ζήτησαν να μην ακούγονται στις συγκεντρώσεις του τα «You Can’t Always Get What You Want», «Sympathy for the Devil» και «Brown Sugar». Ο Έλτον Τζον ξεκαθάρισε επίσης ότι δεν επιθυμούσε να συνδεθεί η μουσική του με οποιαδήποτε αμερικανική προεκλογική εκστρατεία.

Axwell & Ingrosso – «Something New»

Οι Axwell & Ingrosso αντέδρασαν όταν ο Ρούμπιο χρησιμοποίησε το «Something New» τον Ιανουάριο του 2015.

Pharrell Williams – «Happy»

Ο Φαρέλ Γουίλιαμς έστειλε εξώδικο στον Τραμπ, όταν το «Happy» ακούστηκε σε πολιτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε λίγο μετά την επίθεση σε συναγωγή του Πίτσμπουργκ το 2018, κατά την οποία σκοτώθηκαν 11 άνθρωποι. Η πλευρά του τραγουδιστή επισήμανε ότι δεν υπήρχε τίποτε «χαρούμενο» στην τραγωδία.

Rihanna – «Don’t Stop the Music»

Η Ριάνα πληροφορήθηκε μέσω δημοσιογράφου ότι το «Don’t Stop the Music» ακουγόταν σε συγκέντρωση του Τραμπ. Η τραγουδίστρια απάντησε ότι ούτε η ίδια ούτε οι συνεργάτες της θα βρίσκονταν ποτέ κοντά σε τέτοιες συγκεντρώσεις και στη συνέχεια έστειλε επιστολή παύσης και παράλειψης.

Prince – «Purple Rain»

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Prince αντέδρασαν όταν το «Purple Rain» ακούστηκε σε εκδήλωση του Τραμπ στη Μινεάπολη το 2019. Υποστήριξαν ότι η εκστρατεία είχε δεσμευτεί ήδη από το 2018 πως δεν θα χρησιμοποιούσε μουσική του Prince και δημοσίευσαν και τη σχετική επιστολή.

The Smiths – «Please, Please, Please, Let Me Get What I Want»

Ο κιθαρίστας των The Smiths, Τζόνι Μαρ, εξέφρασε την οργή του όταν έμαθε ότι το τραγούδι ακουγόταν σε συγκέντρωση του Τραμπ στη Νότια Ντακότα το 2024. «Δεν θα μπορούσα ποτέ, ούτε σε ένα εκατομμύριο χρόνια, να φανταστώ ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο», ανέφερε, απαιτώντας να σταματήσει αμέσως η χρήση του.

Sinéad O’Connor – «Nothing Compares 2 U»

Οι διαχειριστές της περιουσίας της Sinéad O’Connor καταδίκασαν τη χρήση του «Nothing Compares 2 U» στις συγκεντρώσεις του Τραμπ. Σε κοινή δήλωσή τους ανέφεραν ότι η αείμνηστη τραγουδίστρια θα αισθανόταν «αηδιασμένη, πληγωμένη και προσβεβλημένη» από τη σύνδεση του έργου της με τον πρώην πρόεδρο.

Σελίν Ντιόν – «My Heart Will Go On»

Η ομάδα της Σελίν Ντιόν δήλωσε ότι η χρήση του «My Heart Will Go On» σε συγκέντρωση των Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς στη Μοντάνα τον Αύγουστο του 2024 δεν είχε εγκριθεί. Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η τραγουδίστρια δεν υποστήριζε τον Τραμπ.

ABBA – Τρία τραγούδια σε συγκέντρωση του Τραμπ

Οι ABBA πληροφορήθηκαν ότι σε συγκέντρωση των Τραμπ και Βανς στη Μινεσότα είχαν χρησιμοποιηθεί τα «The Winner Takes It All», «Dancing Queen» και «Money, Money, Money». Το συγκρότημα και η δισκογραφική του εταιρεία απαίτησαν την αφαίρεση των σχετικών βίντεο, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε χορηγηθεί άδεια στην προεκλογική εκστρατεία.

Jack White – «Seven Nation Army»

Ο Τζακ Γουάιτ αντέδρασε μέσα σε λίγες ώρες, όταν συνεργάτιδα της εκστρατείας του Τραμπ δημοσίευσε βίντεο με τον υποψήφιο να επιβιβάζεται στο αεροπλάνο του υπό τους ήχους του «Seven Nation Army». Ο πρώην μουσικός των White Stripes απαίτησε να σταματήσει η χρήση του τραγουδιού και προειδοποίησε ότι οι δικηγόροι του θα προχωρούσαν σε νομικές ενέργειες.

Πηγή: skai.gr

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