Με… νεύρα ξεκίνησε το 2025 για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ! Χθες, Πρωτοχρονιά, έγινε γνωστό πως η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αποφάσισε να αναθέσει στον Αλέξη Κούγια την υπεράσπιση του Ραζβάν Λουτσέσκου στο Εφετείο (σήμερα θα κατατεθεί η έφεση, την Τετάρτη, παραμονή της ρεβάνς Κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ, θα εκδικαστεί), με στόχο, φυσικά, να σβηστεί η πρωτόδικη ποινή του αποκλεισμού για τέσσερις μήνες από τα γήπεδα για όσα έλαβαν χώρα στο πάρκινγκ της OPAP Arena.

Όπως προκύπτει από τα ρεπορτάζ στη Θεσσαλονίκη, η προσέγγιση των «ασπρόμαυρων» πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα αλλάζει εντελώς, με τον ΠΑΟΚ να υιοθετεί μια πιο επιθετική στάση και έναν πιο ενεργό ρόλο όχι μόνο στη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά γενικά στις δικαστικές αίθουσες με αυτές τις νέες προσθήκες στο νομικό του τμήμα. Θυμίζουμε, έγινε γνωστό και πως ο Βαγγέλης Γραμμένος, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ, θα λειτουργεί ως εξωτερικός συνεργάτης του «δικεφάλου του Βορρά» και θα αναλαμβάνει τα νομικά θέματα της ΠΑΕ.

Ωστόσο, το όνομα του Αλέξη Κούγια έφερε έντονες και οργισμένες αντιδράσεις από τους οργανωμένους και μη οπαδούς του ΠΑΟΚ. Στα social media της ΠΑΕ γίνεται ένας χαμός από σχόλια, που υπογραμμίζουν ότι είναι ντροπή για τον σύλλογο η απόφαση από τον Ιβάν Σαββίδη να επιλέξει ως δικηγόρο για τη συγκεκριμένη υπόθεση τον γνωστό ποινικολόγο, που μέχρι τον περασμένο Μάιο ήταν εκ των αντιπροέδρων του Ολυμπιακού, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του!

Μάλιστα, οι Σύνδεσμοι Φίλων ΠΑΟΚ ανέβασαν στην επίσημη σελίδα του στο Facebook μια φωτογραφία του Κούγια με ένα «Χ» πάνω της και ένα υβριστικό μήνυμα για αυτόν, γράφοντας χαρακτηριστικά: «ΠΑΕ ΠΑΟΚ συνέλθετε»!

