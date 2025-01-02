Φορτσάτος μπήκε στο νέο έτος του NBA ο Νίκολα Γιόκιτς. Με τον Σέρβο «γίγαντα» να κάνει τριπλ-νταμπλ, οι Νάγκετς επικράτησαν 139-120 στο πρώτο του ματς για το 2025. Ο ηγέτης της ομάδας του Ντένβερ σημείωσε 23 πόντους, ενώ μάζεψε 17 ριμπάουντ και μοίρασε 15 ασίστ. Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ και ο Μάρεϊ πέτυχαν από 21, ενώ 16 είχε ο Γουέστμπρουκ συν 11 ασίστ, ο Μπρον είχε 15 και ο Στρόθερ 13, ενώ δύο λιγότερους σημείωσε ο Γουάτσον. Από τους ηττημένους 30 είχε ο Γιανγκ, με τον Χάντερ να σημειώνει 20, ενώ ο Κρέτζτσι 14.

Σε ένατη σερί νίκη έφτασαν οι Νικς, οι οποίοι «καθάρισαν» με 119-103 τους Τζαζ. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς κυριάρχησε κάτω από τα καλάθια με 31 πόντους (3/6 τρίποντα), 21 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Μπρίτζες είχε 27 πόντους (2/5 τρίποντα), ενώ ο Χαρτ πέτυχε δεύτερο διαδοχικό triple-double με 15 πόντους, 14 ριμπάουντ και 12 ασίστ.

Σέξτον (25 πόντοι, με 4/5 τρίποντα), Κλάρκσον (25 πόντοι, με 3/6 τρίποντα) ηγήθηκαν στο σκοράρισμα για τους ηττημένους, ενώ ο Μάρκανεν να ακολουθεί με 16 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Οι Χιτ επικράτησαν 119-108 των Πέλικανς. Ο Χίροου είχε 31 πόντους και ο Αντεμπάγιο 23 με 10 ασίστ, ο Ρόμπινσον σημείωσε 17 πόντους. Ξεχώρισε με 34 πόντους από τους ηττημένους ο Μέρφι, 22 είχε ο ΜακΚόλουμ.

