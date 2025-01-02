Την προετοιμασία του ενόψει του κυριακάτικου ντέρμπι με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ (05/01, 20:30) για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League συνέχισε το απόγευμα της Πρωτοχρονιάς ο ΠΑΟΚ.

Η είδηση, ωστόσο, είναι ότι λίγο πριν την προπόνηση ο Ιβάν Σαββίδης κάλεσε τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του «δικεφάλου του Βορρά», μιλώντας τους για όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες γύρω από την ομάδα.

Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου τούς ξεκαθάρισε πως πρέπει να συγκεντρωθούν στη δουλειά τους και να στηρίξουν τον προπονητή τους, ενώ για όλα τα υπόλοιπα, τα εξωαγωνιστικά, δεν πρέπει να επηρεάζονται, καθώς είναι δική του δουλειά, όπως τους τόνισε.

Οι δηλώσεις του Ιβάν Σαββίδη:

«Δική σας δουλειά είναι να είστε ενωμένοι γύρω από τον προπονητή και τον θυμό σας να τον βγάλετε στο γήπεδο. Κάθε μέρα στις προπονήσεις και στους αγώνες να είστε η πιο συγκεντρωμένη εκδοχή του εαυτού σας. Δεν θέλω να σκέφτεστε τίποτα εξωαγωνιστικό, τίποτα που δεν είναι δική σας δουλειά να επηρεάσετε. Αυτά είναι δική μου δουλειά.

Έχουν προσπαθήσει πολλές φορές να μας καταστρέψουν, αλλά όσοι το επιχείρησαν είναι ή σπίτια τους ή μετανιωμένοι. Και το 2019 η δύναμή μας ήταν ότι όλοι ενώθηκαν γύρω από τον Ράζβαν και λειτούργησαν σε απομόνωση από το τι λεγόταν ή τι γραφόταν.

Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαι δίπλα σας. Ακόμη και στα λάθη σας, εγώ είμαι ο μόνος που μπορώ να σας επιπλήξω, δεν θα αφήσω κανέναν άλλον να σας κουνάει το χέρι. Θα το καταλάβουν και αυτοί που δεν έχουν προλάβει ακόμη.

Στηρίζω τον Ραζβάν απόλυτα και θέλω με τη δουλειά σας να τον στηρίξετε και εσείς. Μας χαρίσατε μια υπέροχη χρονιά, σας εύχομαι να είναι ανάλογη και αυτή που ξεκινάει. Κάνατε τον κόσμο μας περήφανο και συγκινημένο, γιατί το αξίζει για όσα έχει υπομείνει για δεκαετίες. Θέλω να συνεχίσουμε να φέρνουμε την υπερηφάνεια στην πόλη μας».

