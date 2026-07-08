Παρά το σχεδόν εορταστικό κλίμα που επικρατεί στην 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, το θερμό κλίμα μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις υποσχέσεις του Αμερικανού προέδρου για άρση των κυρώσεων CAATSA που θα ανοίξει τον δρόμο για τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία, Αμερικανός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η άρση του CAATSA δεν φτάνει για να αποκτήσει η Άγκυρα τα μαχητικά.

«Η άρση του νόμου CAATSA δεν είναι από μόνη της ικανή για να επιτρέψει στην Τουρκία να αγοράσει τα F-35. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αξιωματούχος στο περιθώριο της Συνόδου.

Οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συναντώνται στην Άγκυρα στην κρίσιμης σημασίας σύνοδο κορυφής έχοντας πολλά ανοιχτά μέτωπα.

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σπεύδει εντός της ημέρας στο Ισραήλ για να καθησυχάσει την κυβέρνηση Νετανιάχου για τα F-35. Ειδικότερα, τα ρεπορτάζ του CNN και του Axios αναφέρουν ότι το ταξίδι έχει ως στόχο εν μέρει να κατευνάσει τις ανησυχίες του Ισραήλ σχετικά με την πιθανή πώληση των stealth μαχητικών για την οποία το Τελ Αβίβ έχει εκφράσει την αντίθεσή του. Η ανάφλεξη της κρίσης στο Ιράν αναμένεται επίσης να αποτελέσει θέμα συζήτησης.

Ο Χέγκσεθ, ο οποίος θα επισκεφθεί το Ισραήλ για πρώτη φορά ως επικεφαλής του Πενταγώνου, είναι πιθανό να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας Ίσραελ Κατς.

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