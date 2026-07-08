Σοκάρει την Αργεντινή η αυτοκτονία εκπαιδευτή πτήσεων ο οποίος και, όπως μεταδίδεται, άνοιξε την πόρτα του αεροσκάφους εν ώρα πτήσης και πήδηξε στο κενό, αφήνοντας τη μαθήτριά του να προσπαθεί να προσγειώσει μόνη της το αεροπλάνο.

Η σορός του 42χρονου πιλότου, Λεάντρο Αντρές Μπερτάτσο, εντοπίστηκε νεκρός το Σάββατο στην περιοχή Τολέδο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας που δημοσιοποιήθηκε την Τρίτη.

Ηταν ένας έμπειρος πιλότος και είχε εργαστεί ως εκπαιδευτής πτήσεων και στη Χιλή.

Ο Μπερτάτσο επέβαινε σε αεροσκάφος τύπου Cessna 150 μαζί με μια 22χρονη εκπαιδευόμενη, την Ροσάριο, όπως μετέδωσε το CNN μέσω του συνεργαζόμενου δικτύου TN.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο εκπαιδευτής της είπε «ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, συνέχισε», έβγαλε τα ακουστικά του, έλυσε τη ζώνη ασφαλείας, ανοίξε την πόρτα του αεροσκάφους και πήδηξε.

Ο διευθυντής της σχολής πτήσεων «Flying Parrot Córdoba», όπου εργαζόταν ο Μπερτάτσο, Εντουάρντο Άλβαρες, δήλωσε πως δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο πιλότος σχεδίαζε να προχωρήσει σε μια τέτοια πράξη.

«Πήρε αυτή την τραγική απόφαση μέσα σε ένα αεροσκάφος, έχοντας δίπλα του έναν άλλο άνθρωπο. Είναι αδύνατο να το σκεφτείς ή να το κατανοήσεις, αλλά το ανθρώπινο μυαλό είναι τρομερά περίπλοκο», ανέφερε.

Ο Άλβαρες περιέγραψε τον Μπερτάτσο ως «έναν υπέροχο άνθρωπο με μεγάλο χαμόγελο», σημειώνοντας πως όλοι στη σχολή είναι συγκλονισμένοι.

Παράλληλα, εξήγησε πως το άνοιγμα της πόρτας ενός αεροσκάφους κατά τη διάρκεια πτήσης είναι ιδιαίτερα δύσκολο, παρομοιάζοντάς το με την προσπάθεια να ανοίξει κάποιος την πόρτα ενός αυτοκινήτου που κινείται με ταχύτητα 200 χιλιομέτρων την ώρα.

Η 22χρονη μαθήτρια, αν και βρισκόταν σε κατάσταση σοκ, κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος.

Οι εισαγγελικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Πηγή: skai.gr

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