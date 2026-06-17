Κατηγορηματικά αντίθετη με το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ξένοι που αγωνίζονται στην Stoiximan GBL από έξι σε επτά είναι η ΕΟΚ.



Επί της παρούσης, τέτοιο ζήτημα δεν έχει τεθεί επίσημα προς συζήτηση από την λίγκα (δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη της σύσκεψης που έγινε τη Δευτέρα), ωστόσο ακόμη και αν τεθεί προσεχώς -καθώς αρκετές ομάδες δείχνουν να το επιθυμούν- η ψήφος της ομοσπονδίας είναι απαραίτητη για να περάσει και η ΕΟΚ δεν δείχνει καμία διάθεση να εγκρίνει την αύξηση. Μάλιστα, από την ΕΟΚ είναι σαφές πως δεν θα συναινέσει ούτε και στην αύξηση των ξένων στις ομάδες της Elite League από δύο σε τρεις.

Με την προοπτική της αύξησης των ξένων διαφωνεί κάθετα και οθέλοντας να προασπίσει τα συμφέροντα των Ελλήνων αθλητών.

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