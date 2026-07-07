Ρονάλντο: «Πριν εμφανιστώ εγώ δεν είχαμε πάρει τίτλο»

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τόνισε πως η Πορτογαλία κατέκτησε τρεις τίτλους στην εποχή του στην ομάδα, θεωρεί την πιο σημαντική στιγμή την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος το 2016 στη Γαλλία και πιστεύει μπορεί να αισθάνεται υπερήφανος για τα επιτεύγματά του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

«Αύριο θα ξυπνήσω όπως ξύπνησα σήμερα: Με καθαρή συνείδηση. Έπαιξα 23 χρόνια για την εθνική μου ομάδα και κέρδισα τρεις τίτλους. Πριν από τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν η πιο σημαντική στιγμή. Για μένα, το Euro έχει ίδια αξία με ένα Παγκόσμιο Κύπελλο».

Σε ερώτηση αν θα αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, ξεκαθάρισε πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη: «Δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμώ. Αυτή τη στιγμή, δεν έχει σημασία αν θα συνεχίσω. Θα μιλήσουμε με την οικογένεια και θα αποφασίσουμε».

Ερωτηθείς βέβαια αν αυτό ήταν το τελευταίο του Μουντιάλ, είπε πως: «Πιθανότατα ναι, φεύγω λυπημένος, αλλά με καθαρή συνείδηση γιατί έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό».

Όσο για το μέλλον στον πάγκο της εθνικής Πορτογαλίας που όλα δείχνουν ότι θα είναι με τον Ζόρζε Ζεσούς, σχολίασε πως: «Μου άρεσε πολύ να δουλεύω με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος κι ένας εξαιρετικός προπονητής. Κέρδισε έναν τίτλο για την Πορτογαλία και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είμαι πολύ ευγνώμων για όσα έδωσε στην Πορτογαλία. Για τον Ζόρζε Ζεσούς; Δεν είναι η ώρα να μιλάμε για το ποιος έρχεται και δεν εξαρτάται από εμένα αυτό. Όποιος έχει την ευθύνη να επιλέξει, θα αποφασίσει».

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