ΠΑΟΚ: Ημέρα μνήμης για τα έξι παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη

Ημέρα μνήμης και απέραντης θλίψης για τον ΠΑΟΚ. Σαν σήμερα πριν 26 χρόνια έξι νεαροί φίλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν και θα επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό.

Οι Χαράλαμπος Ζαπουνίδης, ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 17, Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17 έχασαν τη ζωή τους.



Το μπασκετικό τμήμα της ομάδας σε ανάρτησή του αναφέρεται στην μνήμη των παιδιών αυτών.



«Η σημερινή μέρα, είναι μια μέρα μνήμης για τα έξι αδικοχαμένα αετόπουλα, που έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς, σαν σήμερα, πριν από 26 χρόνια. Κανείς δεν θα τους ξεχάσει ποτέ, γιατί «η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα». ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ!», αναφέρει η ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου του Βορρά.

Η σημερινή μέρα, είναι μια μέρα μνήμης για τα έξι αδικοχαμένα αετόπουλα, που έφυγαν τόσο άδικα και τόσο νωρίς, σαν σήμερα, πριν από 26 χρόνια.

Κανείς δεν θα τους ξεχάσει ποτέ, γιατί «η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ, τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα».

ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ! pic.twitter.com/BYNrWjRgGU — PAOK BC (@PAOKbasketball) October 4, 2025

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.