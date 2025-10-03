Ζάλγκιρις: Νίκησε και τη Φενέρμπαχτσε με ήρωα τον Γκος

Φοβερή, τρομερή και… άπιαστη η Ζάλγκιρις έπνιξε τους δύο φιναλίστ της περσινής Ευρωλίγκας και με 2-0 ξεκινάει με απίθανο τρόπο στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις για φέτος.



Αφού πρώτα λύγισε τη Μονακό μέσα στο Πριγκιπάτο με 89-84, ήρθε η σειρά της Φενέρμπαχτσε η οποία έφυγε με σκυφτό το κεφάλι από τη Λιθουανία, με τη Ζάλγκιρις να επικρατεί 84-81 κλέβοντας και πάλι όλες τις εντυπώσεις.



Τρομερός ο Γουίλιαμς Γκος που σταμάτησε στους 20 πόντους βοηθώντας τα μέγιστα ώστε η ομάδα του να πάρει τη νίκη, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Φρανσίσκο που πέτυχε ακόμη 18. Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Μούζες Ράιτ με 11 πόντους και τέσσερις ασίστ.



Από πλευράς Φενέρμπαχτσε ασταμάτητος ήταν ο Μπόλντγουιν που έφτασε το εξωφρενικό αριθμό των 36 πόντων, όμως αυτοί δεν ήταν αρκετοί για να πάρουν οι Τούρκοι τη νίκη.

Με φόρα και με το μαχαίρι στα δόντια μπήκε η Ζάλγκιρις στο ματς, καθώς ενώ μπήκε μπροστά στο σκορ δεν άφησε τα προβάδισμα της σε κανένα σημείο της πρώτης περιόδου, στο φινάλε της οποίας η διαφορά πήρε διαστάσεις εννέα πόντων (29-20). Στο τέλος της περιόδου ο Μπράντον Μπόστον είχε μια άσχημη στιγμή, καθώς πάτησε το πόδι του Μπόλντγουιν και γύρισε τον αστράγαλό του.



Και στην δεύτερη περίοδο η εικόνα της αναμέτρησης δεν άλλαξε. Η Ζάλγκιρις βρισκόταν σταθερά μπροστά στο σκορ με τη Φενέρ να καταθέτει σώμα και ψυχή για να την φτάσει χωρίς όμως επιτυχία. Το μόνο που κατάφεραν οι Τούρκοι ήταν απλώς να μειώσου στο -6 πριν οι δύο ομάδες οδηγηθούν στα αποδυτήρια (43-37).



Στο 3ο δεκάλεπτο η διαφορά ξεκίνησε να ξεφεύγει με την Ζάλγκιρις να παίζει υπέροχο μπάσκετ στο παρκέ και τη Φενέρμπαχτσε να αδυνατεί αν την πλησιάσει. Οι Λιθουανοί κατάφεραν να φτάσουν έως και το +14 (65-51), ενώ στη λήξη της περιόδου το σκορ ήταν 65-53.



Όλα έδειχναν ότι οι γηπεδούχοι θα καταφέρουν να πάρουν ακόμη μία νίκη και μάλιστα άνετη, όμως οι πρωταθλητές Ευρώπης έβγαλαν χαρακτήρα και μπήκαν μπροστά στο σκορ σε δύο περιπτώσεις, πρώτα στο 75-74, αλλά και στο 77-76, όμως στα τελευταία δευτερόλεπτα με καθαρό μυαλό η Ζάλγκιρις τελείωσε το ματς και πήρε τη νίκη.



Τα δεκάλεπτα: 29-20, 43-37, 65-53, 84-81.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.