Μονακό: Μίροτιτς και Τζέιμς οδήγησαν στην άνετη νίκη επί της Dubai BC

Σεφτέ στην Ευρωλίγκα έκανε το βράδυ της Παρασκευής (03/10) η Μονακό!



Δύο 24ωρα μετά την ήττα-σοκ από τη Ζάλγκιρις, η φιναλίστ της περσινής σεζόν επικράτησε με το εντυπωσιακό 103-81 της Dubai BC στο «Salle Gaston Medecin» και πανηγύρισε το πρώτο ροζ φύλλο στη φετινή διοργάνωση!

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη χρειάστηκε μονάχα ένα καλό δεκάλεπτο για να καθαρίσει την υπόθεση νίκη, το οποίο και βρήκε στην τρίτη περίοδο, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 29-13 υπέρ των Μονεγάσκων.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Νίκολα Μίροτιτς που ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης! Άξιοι συμπαραστάτες του Μαυροβούνιου φόργουορντ ήταν οι Μάικ Τζέιμς (14π., 8ασ., 5ρ.) και Ντάνιελ Τάις (15π., 2ρ.). Για την ομάδα των ΗΑΕ ξεχώρισαν οι Ράιτ (14π.) και Πετρούσεφ (12π., 8ρ.).

Το ματς:

Εξαιρετικός ήταν ο ρυθμός του αγώνα από το πρώτο κιόλας λεπτό της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να ξεδιπλώνουν στα παρκέ της επιθετικές αρετές τους. Εκείνη που μπήκε πιο δυναμικά στο ματς ήταν η Μονακό, που χάρη στους Τάις, Χέιζ και Ντιαλό, κατάφερε να έχει το πάνω χέρι στο σκορ στο πρώτο δεκάλεπτο, κλείνοντας την περίοδο στο +3 για το 26-23.

Η Dubai BC αντέδρασε και με πολυφωνία στην επίθεση κατάφερε να παραμείνει κοντά στο σκορ μέχρι και τα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Κάπου εκεί, ο Νίκολα Μίροτιτς βγήκε μπροστά για τους γηπεδούχους και με έξι προσωπικούς πόντους ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +9 και το 45-36 στο 17ο λεπτό, με τους Πετρούσεφ και Ράιτ να «ροκανίζουν» τη διαφορά στο φινάλε και να στέλνουν τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 50-46.

Τελείως διαφορετικό ήταν το σκηνικό στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί όπου η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πραγματοποίησε μια εξαιρετική και απόλυτα κυριαρχική εμφάνιση, καθαρίζοντας ουσιαστικά από το 30' την υπόθεση νίκη. Με τον Μάικ Τζέιμς να ηγείται σε δημιουργία και σκορ, η Μονακό έτρεξε ένα εντυπωσιακό 15-0 σερί, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +25 για το 79-54 στο 29ο λεπτό!

Μάλιστα, στις αρχές της τέταρτης και τελευταίες περιόδου, η διαφορά έφτασε ακόμα και τους 26 πόντους, προτού οι Μονεγάσκοι πανηγυρίσουν το ροζ φύλλο αγώνα με το τελικό 103-81!



Τα δεκάλεπτα: 26-23, 50-46, 79-59, 103-81.

