ΠΑΟΚ: Ανατρεπτικός και ψυχωμένος λύγισε τον… αυτοκαταστροφικό Ολυμπιακό

Πιστός στο 4-2-3-1 ο Ραζβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν επεφύλασσε κάποια έκπληξη στην ενδεκάδα που παρέταξε. Ο Παβλένκα ήταν κάτω από τα δοκάρια, στα στόπερ Λόβρεν και Κεντζιόρα, ενώ στα μπακ Κένι και Μπάμπα. Το δίδυμο Μεϊτέ και Καμαρά στα χαφ, με τον Κωνσταντέλια πιο μπροστά του. Στα «φτερά» Ζίβκοβιτς και Τάισον, με τον Κωνσταντέλια στην κορυφή.

Με 4-2-3-1 ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκίνησε με μία μόλις αλλαγή στο αρχικό σχήμα σε σχέση με την 11άδα που άρχισε απέναντι στην Άρσεναλ. Μάλιστα ήταν αναγκαστική. Ο Τζολάκης στο τέρμα, ο Μπιανκόν πήρε τη θέση του Ρέτσου και βρέθηκε στο πλευρό του Πιρόλα στα στόπερ, ενώ Κοστίνια και Ορτέγκα ήταν στα μπακ. Γκαρθία και Έσε στα χαφ, με τον Τσικίνιο μπροστά τους, ενώ Ζέλσον και Ποντένσε στα άκρα της επίθεσης, με τον Ελ Κααμπί στην κορυφή.

Το ματς

Πάθος και δυνατές μονομαχίες είχε -όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις- η «μάχη» της Τούμπας από την αρχή. Οι ομάδες ήθελαν όμως και το γκολ. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε περίοδο κρίσης, έχοντας συμπληρώσει πέντε αγώνες δίχως νίκη. Οπότε είχε μεγαλύτερη ανάγκη το «τρίποντο», αλλά το ξεκίνημά του δεν ήταν ομάδας που έπαιζε εντός έδρας ντέρμπι.



Μπήκε παθητικά, ίσως και λόγω της πίεσης που ένιωθε. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός, ο οποίος συνηθίζει να «πετάει» το πρώτο ημίχρονο, μπήκε πιο δυνατά. Είχε και την πρώτη καλή στιγμή, ενώ προηγουμένως η πρώτη απόπειρα κάθε ομάδας έμεινε στη μέση. Ο Ποντένσε, ο οποίος είχε σχετικά νωπή τη μνήμη από ένα εντυπωσιακό γκολ στην Τούμπα, δοκίμασε το πόδι του στο 5’ με εκτός περιοχής σουτ που δεν ανησύχησε τον Παβλένκα.



Η πρώτη φάση ήρθε στο 6ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό να αγγίζει το 1-0. Οι Πειραιώτες κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα, ο ΠΑΟΚ αδράνησε και ο Έσε μπήκε στην περιοχή, αλλά θεώρησε ότι με πάσα θα σιγούρευε το γκολ, ενώ έβλεπε εστία, αλλά ο Ελ Κααμπί σούταρε άστοχα από το ύψος του πέναλτι.

Δύο λεπτά μετά οι «ερυθρόλευκοι» είχαν και πάλι μεγάλη ευκαιρία. Ο Ζέλσον γύρισε για τον Τσικίνιο που σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε και πέρασε εκτός. Ακολούθησε ένα κενό διάστημα. Υπό την έννοια ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε τόση ένταση, αλλά από την άλλη ο ΠΑΟΚ ούτε μπόρεσε να οδηγήσει το ματς στον δικό του ρυθμό, ούτε να φτιάξει κάποια ευκαιρία. Η μόνη αξιοσημείωτη προσπάθεια ήταν μία μπαλιά του Τάισον στον χώρο, με τον Τζολάκη να διαβάζει τη φάση και να βγαίνει στα όρια της περιοχής για να μπλοκάρει.



Στο 22’ άλλαξαν οι ισορροπίες. Ο Ολυμπιακός φόρτωσε την αριστερή του πλευρά, με τον Ορτέγκα να μοιράζει για τον Ελ Κααμπί που τραβήχτηκε στο άκρο και σέρβιρε για τον Τσικίνιο, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι εκτέλεσε με το αριστερό και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Με τον Πορτογάλο να μιλάει και πάλι στα δύσκολα.



Με τον Έσε να κάνει καθοριστικό «κόψιμο» στο ημίωρο, την ώρα που ο ΠΑΟΚ πάταγε απειλητικά στην περιοχή, ο «δικέφαλος του Βορρά» βρήκε στο 33’ την πρώτη του ευκαιρία. Ο Μπιανκόν έκανε «δώρο» την μπάλα με γύρισμα προς τα πίσω, ο Γιακουμάκης «έσπασε» στον Κωνσταντέλια, που με το πλασέ του (αδύναμο η αλήθεια) δεν μπόρεσε να νικήσει τον Τζολάκη που ήταν σε ετοιμότητα. Ο ΠΑΟΚ άρχισε να αποκτά αυτοπεποίθηση και ρυθμό σε εκείνο το σημείο. Όσο δεν είχε απειλήσει σε 33’ λεπτά, απείλησε μέσα σε ένα τρίλεπτο, καθώς ακολούθησε το πλασέ του Καμαρά με το αριστερό από τα όρια της περιοχής, με τον Τζολάκη να μπλοκάρει.



Σε εκείνο το σημείο ήταν που άρχισαν να χάνουν τη συγκέντρωσή τους οι «ερυθρόλευκοι», με τον Μεντιλίμπαρ να γίνεται έξαλλος και τον ΠΑΟΚ να πλησιάζει πιο επικίνδυνα την περιοχή των Πειραιωτών. Ωστόσο, μέχρι την ανάπαυλα δεν υπήρξε κάτι αξιοσημείωτο, πέραν μίας έντασης ανάμεσα σε Ποντένσε και Κεντζιόρα που είχε ως αποτέλεσμα να πάρουν από μία κάρτα.



Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που απείλησε πρώτος και στο δεύτερο ημίχρονο. Έπειτα από γρήγορη εκτέλεση φάουλ του Τσικίνιο, ο Ορτέγκα σέντραρε, με την κεφαλιά του Ζέλσον να είναι άστοχη στο 50’. Ο ΠΑΟΚ (που έδειξε βελτιωμένος στο ξεκίνημα του β’ μέρους) έφτασε στο 51’ κοντά στο 1-1. Για την ακρίβεια όση και η απόσταση του Ζίβκοβιτς από την εστία, βρίσκοντας αέρα, καθώς έχασε την ισορροπία του μετά το γύρισμα του Τάισον από τα αριστερά.



Δύο λεπτά μετά ο Ολυμπιακός σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για το 0-2. Ο Ζέλσον έβγαλε υπέροχη μπαλιά για τον Ποντένσε που έφυγε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, αλλά επέλεξε να κάνει παράλληλο γύρισμα και όχι να πλασάρει, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν μπόρεσε να φτάσει στην μπάλα. Στο 61’ ο ασταθής Μπιανκόν βρήκε αέρα και έφερε σε θέση βολής τον Γιακουμάκη, αλλά για καλή τύχη του Γάλλου και του Ολυμπιακού, ο Έλληνας φορ που αστόχησε, ήταν ούτως ή άλλως εκτεθειμένος.



Από νέο «δώρο» του Ολυμπιακού, ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχως να κοπιάσει (σε αυτήν την περίπτωση) στο 63’ το 1-1. Ο Ορτέγκα γλίστρησε σε κούρσα με τον Τάισον, ο Βραζιλιάνος είπε «ευχαριστώ» και μπήκε στην περιοχή για να πλασάρει τον Τζολάκη.





Από βολέ του τελευταίου στο 68’, παραλίγο να βγει τετ-α-τετ ο Ελ Κααμπί, αλλά διάβασε τη φάση και μάζεψε ο Τσιφτσής. Τέσσερα λεπτά μετά ο Μαροκινός έκανε κάκιστο τελείωμα και αστόχησε από τα όρια της περιοχής μετά από γύρισμα του Τσικίνιο.



Στο επόμενο λεπτά ο ΠΑΟΚ κέρδισε πέναλτι για το 2-1. Ο Μπιανκόν αδράνησε και πάλι, ο Κωνσταντέλιας πήρε την κόντρα, άδειασε τον Κοστίνια, ο οποίος τον ανέτρεψε. Ο Ζίβκοβιτς έστησε την μπάλα και εκτέλεσε στο κέντρο, δίνοντας προβάδισμα στον «δικέφαλο του Βορρά» στο 75’.





Ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος καθυστέρησε τις αλλαγές του, τα έπαιξε όλα για όλα στην τελική ευθεία, βάζοντας και τον Ταρέμι δίπλα στον Ελ Κααμπί.

Ο ΠΑΟΚ βρήκε δίχτυα και στο 82’, με τον Γιακουμάκη να εκτελεί από κοντά, αλλά έπειτα από onfield review διαπιστώθηκε ότι έχει γίνει φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν. Ο Μεντιλίμπαρ έβαλε και τον Γιαζίτσι στο τέλος, ενώ με το ρολόι να έχει σημαδέψει το 86ο λεπτό δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια. Ωστόσο, ο Τούρκος πρόλαβε να κάνει μία ωραία μπαλιά για τον Ελ Κααμπί που απείλησε με κεφαλιά, αλλά ο Τσιφτσής έκανε ωραία απόκρουση.



Στο 90’ ο ΠΑΟΚ είχε ευκαιρία με την προσπάθεια του Ιβάνουτσετς να στέλνει την μπάλα εκτός. Στο 90’+6’ ο «δικέφαλος του Βορρά» άγγιξε το 3-1. Ο Γιακουμάκης εκτέλεσε από μακριά, μετά την έξοδο του Τζολάκη με ρίσκο και η μπάλα κατέληξε βασανιστικά στο δοκάρι.

MVP: Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Κέρδισε το πέναλτι της νίκης με δική του προσπάθεια και… αποφάσισε τον νικητή. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν καλός και κόστισε στον ΠΑΟΚ, αλλά στο δεύτερο είχε αυτοπεποίθηση και κέφια, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού.



Σφυρίχτρα: Κάποιο καθοριστικό λάθος εν τέλει δεν έγινε. Ο Όσμερς σωστά έδειξε την άσπρη βούλα στο πέναλτι πάνω στον Κωνσταντέλια, ενώ ορθώς ακυρώνεται το τέρμα του Γιακουμάκη. Πάντως για το τελευταίο χρειάστηκε η βοήθεια της τεχνολογίας, καθώς δεν είδε το φάουλ του Κωνσταντέλια στον Μπιανκόν, παρότι ήταν κοντά ο Γερμανός.

Οι συνθέσεις

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα (46' λτ. Τσιφτσής) - Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα - Καμαρά (54' Οζντόεφ), Μεϊτέ - Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας (88' Ιβάνουτσετς), Τάισον (64' Ντεσπόντοφ) - Γιακουμάκης

Στον πάγκο έμειναν: Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Χατσίδης, Μύθου



Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης - Κοστίνια (85' Γιαζίτσι), Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα - Γκαρθία (71' Μουζακίτης), Έσε - Μαρτίνς (77' Ταρέμι), Τσικίνιο, Ποντένσε - Ελ Κααμπί

Στον πάγκο: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Βέζο, Καμπελά, Μπρούνο, Μάνσα



Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Βοηθοί: Ντομινίκ Σάαλ, Κριστιάν Γκίτελμαν (Γερμανία)

Τέταρτος: Βασίλειος Φωτιάς (Πέλλας)

VAR: Γιόχαν Πφάιφερ (Γερμανία), AVAR: Αθανάσιος Τζήλος (Λάρισας)

