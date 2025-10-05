Άναψαν τα «αίματα» στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του Αθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό στο Κλειστό Γυμναστήριο Εργάνης του Βύρωνα, για την 1η αγωνιστική της Α1 Μπάσκετ Γυναικών!

Η ένταση ξεκίνησε όταν η Σελέν Ερντέμ αποβλήθηκε από την αναμέτρηση, φανερά εκνευρισμένη με τις αποφάσεις των διαιτητών. Η προπονήτρια των «πράσινων» αντέδρασε έντονα και χρειάστηκε αρκετή ώρα και προσπάθεια για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο προς τα αποδυτήρια, καθώς δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα νεύρα της.

Μάλιστα, την ώρα που έφευγε από το παρκέ, ξεσήκωσε τους φίλους του Παναθηναϊκού που βρίσκονταν στην εξέδρα με χαρακτηριστική χειρονομία.

Λίγο αργότερα, με 3 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη και το σκορ στο 67-59 υπέρ του Αθηναϊκού, ο αγώνας διεκόπη προσωρινά όταν φίλαθλος έφτυσε έναν από τους τρεις διαιτητές της αναμέτρησης (Σπυρόπουλος, Καλογριάς, Λεβεντάκος). Οι διαιτητές αποχώρησαν άμεσα προς τα αποδυτήρια, διακόπτοντας τον αγώνα για αρκετά λεπτά.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, ζητήθηκε από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να μετακινηθούν δύο σειρές πιο πάνω στην εξέδρα, προκειμένου να συνεχιστεί η αναμέτρηση. Οι παίκτριες των δύο ομάδων αναγκάστηκαν να επανέλθουν στην προθέρμανση, περιμένοντας την απόφαση της διαιτητικής τριάδας για τη συνέχεια του αγώνα της πρεμιέρας της Α1 Μπάσκετ Γυναικών.

