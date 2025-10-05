Νίκολιτς: Η σημαντικότερη νίκη από την ημέρα που ήρθα στην ΑΕΚ

Η ΑΕΚ έφερε τα... πάνω-κάτω στο Περιστέρι και με επική ανατροπή, γύρισε από το 2-0 της Κηφισιάς, επικρατώντας 3-2 στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Mετά το τέλος της αναμέτρησης ο προπονητής της Ένωσης, Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στον χαρακτήρα που επέδειξαν οι παίκτες του, τόνισε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη της ομάδας του από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία, ενώ χαρακτήρισε ως καταστροφικό το ξεκίνημα του ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Γυρίσαμε το παιχνίδι με 10 παίκτες. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους οπαδούς. Μεγάλη νίκη, πολλοί σημαντικοί οι τρεις βαθμοί. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία, δεν υπάρχει κάτι άλλο από την πλευρά μου. Νιώθω ηλίθιος να λέω τα ίδια κάθε εβδομάδα, είναι ξεκάθαρο. Τέλος πάντων. Μίλησα στα παιδιά, τους είπα να είναι πιο δυνατοί. Δεν γίνεται να είναι χωρίς συγκέντρωση. Πρέπει να είμαστε πιο δυνατοί από όλους γύρω μας. Ειμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη. Είναι η μεγαλύτερη νίκη από όταν ήρθα.».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.