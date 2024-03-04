Παράπονο δεν έχουμε… Το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League δεν είναι απλώς ακόμη πιο ανταγωνιστικό κι από το περσινό, με τέσσερις ομάδες σε απόσταση τεσσάρων βαθμών μεταξύ τους να ετοιμάζονται για μεγάλες μάχες μεταξύ τους στα playoffs, αλλά ήταν και αυτό με την δεύτερη υψηλότερη συγκομιδή γκολ στην ιστορία της λίγκας!



Η κανονική περίοδος ολοκληρώθηκε με 542 γκολ σε 182 αγώνες, δηλαδή με 2,978 τέρματα ανά παιχνίδι! Μεγαλύτερος μέσος όρος υπήρχε (σε πρωτάθλημα 30 αγωνιστικών χωρίς playoffs) τη σεζόν 2000/01, όταν οι ομάδες είχαν σκοράρει 717 φορές σε 240 αναμετρήσεις, δηλαδή 2,987 γκολ ανά παιχνίδι.

Πρακτικά, δηλαδή,παραγωγικότητας στην ιστορία του πρωταθλήματος.Τα«στροφή» της Stoiximan Super League, ενώ από 25 γκολ είχαν μπει άλλες τέσσερις αγωνιστικές (1η, 4η, 6η, 14η και 23η). Στις 17 από τις 26 αγωνιστικές της κανονικής περιόδου σημειώθηκαν τουλάχιστον 20 γκολ, ενώ

