Παναθηναϊκός: Δεν είναι ευχαριστημένος ο Παπαπέτρου

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο διεθνής Έλληνας φόργουορντ μετά τη νίκη των πρασίνων κόντρα στον Κολοσσό:

“Θεωρώ ότι ο παίκτης έχει από μόνος του κίνητρο. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ματς (σσ. του εληνικού πρωταθλήματος). Είδαμε τι συνέβη πριν από μερικές εβδομάδες που χάσαμε εδώ από τον Άρη. Αυτές οι ομάδες είναι πολύ επικίνδυνες. Εμείς ήμασταν από δύσκολο ταξίδι, μεγάλη νίκη (σσ. κόντρα στη Ρεάλ).

