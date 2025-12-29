Μετά το διαζύγιο με τον Ηλία Ζούρο, οι αλλαγές συνεχίζονται στον Πανιώνιο. Παρελθόν από τους Νεοσμυρνιώτες αποτελεί και ο Τζέιλεν Χαντς, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών λύθηκε κοινή συναινέσει.



Ο Αμερικανός γκαρντ, που έχει περάσει και από Περιστέρι και ΠΑΟΚ, δεν πρόσφερε τα προσδοκώμενα, ενώ ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς. Πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Κίνας.

Σε 17 αγώνες είχε 10 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 20,3 λεπτά κατά μέσο όρο.



Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Jaylen Hands».

