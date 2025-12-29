Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πανιώνιος: Τέλος και o Τζέιλεν Χαντς

Ο Τζέιλεν Χαντς αποτελεί παρελθόν για τον Πανιώνιο

Πανιώνιος

Μετά το διαζύγιο με τον Ηλία Ζούρο, οι αλλαγές συνεχίζονται στον Πανιώνιο. Παρελθόν από τους Νεοσμυρνιώτες αποτελεί και ο Τζέιλεν Χαντς, καθώς η συνεργασία των δύο πλευρών λύθηκε κοινή συναινέσει.

Ο Αμερικανός γκαρντ, που έχει περάσει και από Περιστέρι και ΠΑΟΚ, δεν πρόσφερε τα προσδοκώμενα, ενώ ταλαιπωρήθηκε και από τραυματισμούς. Πλέον θα συνεχίσει την καριέρα του σε ομάδα της Κίνας.

Σε 17 αγώνες είχε 10 πόντους, 3,5 ριμπάουντ και 2,5 ασίστ σε 20,3 λεπτά κατά μέσο όρο.

Η ανακοίνωση: «Η ΚΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον αθλητή Jaylen Hands».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πανιώνιος Basket League
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark