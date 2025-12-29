Την επιβολή απαγόρευσης μεταγραφών στην ΠΑΕ ΑΕΚ ζητούν δέκα ποδοσφαιριστές της που φόρεσαν τη φανέλα της και αξιώνουν χρήματα που τους οφείλονται από την… παλιά ΠΑΕ.



Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, Γιώργος Παναγόπουλος των Παντελή Καφέ, Γιάννη Αραμπατζή, Παναγιώτη Λαγό, Ανέστη Αργυρίου, Σάββα Γκέντσογλου, Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, Βαλεντίνο Βλάχο, Μαυρουδή Μπουγαΐδη, Δημήτρη Σιαλμά και Γιάννη Κοντοέ κατέθεσε αίτηση στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ επισημαίνοντας τα ποσά που οφείλονται στους πελάτες του και την τιμωρία της ομάδας.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η αίτησή τους:



ΠΡΟΣ



ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΟ



ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ:



1.ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ(ΕΙΠ/ΕΠΟ)

2.FIFA





ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ



ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

(Κατ'αρθρον 5.3α-13.7 Π.Κ./ΕΠΟ)



1.Του Παντελή ΚΑΦΕ,

2.Του Ιωάννη ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ,

3.Του Παναγιώτη ΛΑΓΟΥ,

4.Του Ανέστη ΑΡΓΥΡΙΟΥ,

5.Του Σάββα ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ,

6.Του Δημητρίου ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,

7.Του Βαλεντίνου ΒΛΑΧΟΥ,

8.Του Μαυρουδή ΜΠΟΥΓΑΙΔΗ ,

9.Του Δημητρίου ΣΙΑΛΜΑ,

10.Του Ιωάννη ΚΟΝΤΟΕ, όλων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, μελών της ΚΕΠ,κατοίκων για τις επιδόσεις, Φαβιέρου 47, Αθήνα .

(email: panagopoulosathlos@gmail.com)



Κ Α Τ Α



Της Αθλητικής Διαδόχου Ποδοσφαιρικής Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ -ΑΕΚ ΠΑΕ" που εδρεύει στην Νέα Φιλαδέλφεια κι εκπροσωπείται νόμιμα.



Ως γνωστόν, είμαστε πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της ΠΑΕ ΑΕΚ, έχοντας μάλιστα αγωνισθεί στην ομάδα για το πρωτάθλημα της SUPER LEAGUE 1, πριν υποβιβασθεί στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.



Επειδή το συμβόλαιο μας παραβιάσθηκε, προσφεύγαμε στις διαιτητικές επιτροπές σας και στα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια και παρότι δικαιωθήκαμε, με ευθύνη της ΕΠΟ, δεν μπορέσαμε να εκτελέσουμε τις αποφάσεις τους.



Την ίδια τύχη δυστυχώς είχε πλήθος εξωδίκων και δικαστικών ενεργειών μας, στις οποίες προχωρήσαμε μέσω των πληρεξουσιων δικηγόρων μας.

Φαίνεται όμως ότι η Θεία Δίκη διά της Θέμιδας της Στρογγυλής Θεάς, οδήγησε τόσο την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, όσο και τον ανανεωμένο "Ποδοσφαιρικό Άρειο Πάγο", το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου των Αρεοπαγιτών, να επαναφέρει την Δικαιοσύνη και τη Νομιμότητα στον πολύπαθο χώρο του επαγγελματικου ποδοσφαίρου.



Συγκεκριμένα αυτά τα δύο ποδοσφαιρικά όργανα με σειρά αποφάσεων τους ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΑΝ ΤΙΣ ΠΑΕ ΑΡΗΣ,ΗΡΑΚΛΗΣ, ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ,ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ,ΚΑΒΑΛΑ, ,ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΒΕΡΟΙΑ,ΙΩΝΙΚΟΣ, ΟΦΗ,ΑΕΚ κλπ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΟΥΝ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΕ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ.



Κι ενώ όσον αφορά τις αποφάσεις της FIFA, παρά την μη συμμόρφωση της ΕΠΟ και των οργάνων της, οι ΠΑΕ ΑΡΗΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΒΑΛΑ, ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ κλπ αναγκάσθηκαν να εξοφλήσουν τους ποδοσφαιριστές μετά την επιβολή αυστηρών πειθαρχιών ποινών, αντίθετα όσον αφορά τις αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του Διαιτητικου Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ, η ΠΑΕ ΑΕΚ αρνειται να τις εκτελέσει.



Προς πλήρη ενημέρωση σας, σας παραπέμπουμε στην απόφαση (υπ. Αριθμ.36/2021) του Διαιτητικοί Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ που εκδόθηκε επί της αίτησης του ομόδικου μας Παντελή Καφέ, η οποία ναι μεν δεν έκανε δεκτό το αίτημα του περί επιβολής της ποινής της αφαίρεσης βαθμών, πλην όμως δέχθηκε οτι:

Α.Η ΝΕΑ ΠΑΕ(ΑΕΚ ) ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ!

Β. Η ΝΕΑ ΠΑΕ(ΑΕΚ ) ΥΠΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 50% ΝΟΜΙΜΟΤΟΚΩΣ ΣΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ ΝΑ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ!

Γ. ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΌΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-2017 ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 111 ΤΟΥ Ν. 2725 ΠΟΥ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ!



ΕΠΕΙΔΗ το ταχυδακτυλουργικο τρυκ της Καταχρηστικότητας εφευρέθηκε από επαγγελματίες - κλεπταποδόχους του ποδοσφαιρικού συστήματος που δυστυχώς υπό την ανοχή των προηγούμενων διοικήσεων της ΕΠΟ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΕΤΩΝ των προηγούμενων συνθέσεων του ΔΔΠ προς εξυπηρέτηση των τότε ευνοούμενων ΠΑΕ.



ΕΠΕΙΔΗ μετά την από 24.9.2023 τροποποίηση του Κανονισμού Αδειοδότησης της ΕΠΟ κατόπιν επιταγής της UEFA, σύμφωνα με τα άρθρα 71-73 επ.ουσιαστικα αναγνωριζονται ως ισχυρές και εκτελεστές οι προηγούμενες αποφάσεις του ΔΔΠ που αναγνώρισαν την αθλητική διαδοχή, ακόμα κι αν απέρριψαν ως καταχρηστικές τις αιτήσεις για επιβολή ποινών.



ΕΠΕΙΔΗ η ΕΙΠ/ΕΠΟ στην ad hoc υπόθεση των ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΟ ΚΑΒΑΛΑ μας συνέστησε να προσφύγουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ και στην Επιτροπή Εκτάκτων Θεμάτων για την εφαρμογή του άρθρου 66 παρ.17 του Καταστατικού της ΕΠΟ.



ΕΠΕΙΔΗ όμως και τα δύο αυτά διοικητικά όργανα εκώφευσαν και δεν επιληφθηκαν των σχετικών αιτήσεων μας.



ΕΠΕΙΔΗ ήδη έχουν δικαιωθεί κι έχουν εισπράξει τα δεδουλευμένα τους στην Ελλάδα αρκετοί συνάδελφοι μας ΚΟΝΤΟΒΑΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΟΣ- WANGA- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ-MARA κλπ) και στο εξωτερικό οι SISTON, UBIDES κλπ, γεγονός που συνιστά απαράδεκτη ΆΝΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΣ, σύμφωνα με τη νομολογία του CAS!



ΕΠΕΙΔΗ οι παραπάνω αιτιολογίες του ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ των αμετάκλητων διαιτητικών αποφασεων του ΔΔΠ/ΕΠΟ, σύμφωναα με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ERGA OMNES ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟ!



ΕΠΕΙΔΗ το αρμόδιο όργανο, η Διεύθυνση Αδειοδότησης της ΕΠΟ, παρά τις αιτήσεις, καταγγελίες κι αναγγελίες των συναδέλφων μας, ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΤΙΣ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΔΠ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ.



ΕΠΕΙΔΗ όμως ήδη Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΔΠ ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΕ ΑΕΚ ΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙ ERGA OMNES.



ΕΠΕΙΔΗ το γεγονός της μη επιβολής από το ΔΔΠ της πειθαρχικης ποινής της αφαίρεσης τριών βαθμών, λόγω δήθεν καταχρηστικοτητας, σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να επιβληθούν από τα καταστατικα όργανα σας οι προβλεπόμενες από το Καταστατικό σας πειθαρχικές ποινές σε βάρος της μη συμμορφούμενης διαδόχου ΠΑΕ!



ΕΠΕΙΔΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΆΡΘΡΟ 66,ΠΑΡ.17, ΠΕΡΙ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΑΣ:

"ΟΛΕΣ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΈΧΟΥΝ ΕΞΟΦΛΗΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ FIFA, ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (CAS) ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΟ, ΠΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ, ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ, ΑΛΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ, ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Η ΕΠΟ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΈΚΤΑΚΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ή ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΕ Ή ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥΣ."



ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με τα άρθρα 5.3α και 13.7 του ισχύοντος Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ , θεσμοθετείται κατά πλήρη αντιγραφή του καταστατικού της ΕΠΟ και του Π.Κ.της FIFA η πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης μετεγγραφών κατά των νομικών προσώπων του ποδοσφαίρου, δηλαδή ΠΑΕ και σωματείων.



ΕΠΕΙΔΗ οι επικαλούμενες αποφασεις μας της ΠΕΕΟΔ και των πολιτικών δικαστηρίων έχουν ΆΜΕΣΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ, οπότε αρχικά πρέπει να διατάξετε την ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ της διαδόχου ΠΑΕ ΑΕΚ μέχρι να σεβασθει τις αποφάσεις και να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις μας!



ΕΠΕΙΔΗ η ΠΑΕ ΑΕΚ πρέπει να μας καταβάλλει τουλάχιστον το 50% κεφαλαίου, τόκων και δαπανών,ως εξής:



1.Στον πρώτο εξ ημών το ποσό των 488.000 € νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 788/2012 της ΠΕΕΟΔ και 36-110/2013 του ΤΔΔ,



2.Στον δεύτερο εξ ημών το ποσό των 500.000 € νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 1149/2019 του ΜΠΑ,



3.Στον τρίτο εξ ημών το ποσό των 480.000 € νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 593/2013 της ΠΕΕΟΔ ,



4.Στον τέταρτο εξ ημών το ποσό των 250.000€ νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 512/2012 της ΠΕΕΟΔ,



5.Στον πέμπτο εξ ημών το ποσό των 139.347 € νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 764/2012 της ΠΕΕΟΔ,



6.Στον έκτο εξ ημών το ποσό των 117.500 € νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 426/2014 της ΠΕΕΟΔ,



7.Στον έβδομο εξ ημών το ποσό των 66.101€ νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 546/2013 της ΠΕΕΟΔ ,



8.Στον όγδοο εξ ημών το ποσό των 14.052€ νομιμοτοκως, βάσει της 410/2013 απόφασης της ΠΕΕΟΔ,



9.Στον ένατο εξ ημών το ποσό των 94.000€ νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 1829/2015 του ΜΠΑ.



10.Στον δέκατο εξ ημών το ποσό των 360.000€ νομιμοτοκως, βάσει της απόφασης 215/2013 της ΠΕΕΟΔ.



ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με το Καταστατικό της ΕΠΟ( άρθρα 2γ-2δ-35ι),η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να τηρεί τις αποφάσεις του ΔΔΠ ,να επιβάλλει στις ομάδες να συμμορφώνονται με αυτές και ειδικά για παραβάσεις, όπως αυτή του άρθρου 18 , όπου οι ΠΑΕ που αλλάζουν νομική μορφή για να αποκτήσουν αγωνιστικά και οικονομικά πλεονεκτήματα, πρέπει να τιμωρούνται κυρίως με την ποινή της απαγόρευσης μετεγγραφων που θεσμοθετείται και στο άρθρο 63.Ε.3α(περί πειθαρχικών μέτρων που επιβάλλονται από τα δικαστικά όργανα κατά νομικών προσώπων, βάσει της αντίστοιχης διάταξης του Π.Κ.)του Καταστατικού της ΕΠΟ σε συμμόρφωση με το Καταστατικό της FIFA.



ΕΠΕΙΔΗ είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε τις δεσμευτικές εγκυκλίους και τους υπερισχύοντες κανονισμούς περί αθλητικής διαδοχής της FIFA.



ΕΠΕΙΔΗ ο νέος Πειθαρχικός Κώδικας της FIFA έχει κοινοποιηθεί στην ΕΠΟ και επιβάλλει την άμεση εφαρμογή του επί υποθέσεων αθλητικής διαδοχής , σύμφωνα και με την πρόσφατη εγκύκλιο 1934/28.5.2025 επί της επικαιροποιημένης έκδοσης του Κώδικα Πειθαρχικής Διαδικασίας(FDC),η οποία απαιτεί από την ΕΠΟ και τα όργανα της, την άμεση εκτέλεση των αποφάσεων επί οικονομιών διαφορών με επιβολή πειθαρχικών μέτρων με πρώτο την απαγόρευση μετεγγραφών, ακόμα και εις βάρος αθλητικού διαδόχου μη συμμορφούμενης οντότητας ως εξίσου υπολόγου!



ΕΠΕΙΔΗ ο Πειθαρχικός Κώδικας αποτελεί αντιγραφή του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, όπου θεσμοθετείται η πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης μετεγγραφων σε βάρος ομάδων λόγω οφειλών τους από ανεκτέλεστες αποφάσεις των επιτροπών οικονομικών διαφορών απέναντι σε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές.



ΕΠΕΙΔΗ όπως στην πειθαρχική διαδικασία ενώπιον της FIFA αρμόδια για την επιβολή της ποινής της απαγόρευσης μετεγγραφών είναι η Disciplinary Committee, έτσι κι ενώπιον της ΕΠΟ, αρμόδια είναι η Πειθαρχική Επιτροπή της κι όχι οι Πειθαρχικές Επιτροπές των SL1-2, καθώς πρόκειται περί παραβίασης, αφενός μεν διατάξεων του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ, αφετέρου δε αμετάκλητων αποφάσεων των Καταστατικών Διαιτητικών Οργάνων της ΕΠΟ!



ΕΠΕΙΔΗ κατά πάγια νομολογία της Πειθαρχικής Επιτροπής της FIFA,ο κύριος τρόπος εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής Οικονομικών Διαφορών, είναι η επιβολή της πειθαρχικής ποινής της απαγόρευσης μετεγγραφων.



ΕΠΕΙΔΗ η δικαιοδοσία της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ επισφραγίζεται κι από τις διατάξεις των άρθρων 1-3-5.1α -42.1 και 42.2 του Δικονομικού Κανονισμού Λειτουργίας Δικαστικών Οργάνων της ΕΠΟ,τα οποία ρητά ορίζουν την έννοια της πειθαρχικής διαφοράς,το εφαρμοστέο δίκαιο, καθώς και την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ της Π.Ε./ΕΠΟ.



ΕΠΕΙΔΗ ομοίως και ο Πειθαρχικός Κώδικας της ΕΠΟ με τα άρθρα 2α και 3 καθορίζει την έκταση εφαρμογής και τις γενικές αρχές του, ενώ με την διάταξη του άρθρου 25.3.ζ ρητά ορίζει την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ ως ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΡΜΟΔΙΑ για την εκδίκαση κάθε άλλης παράβασης που προβλέπεται από τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της ΕΠΟ και που δεν υπάγεται ρητά σε άλλο δικαστικό όργανο της ΕΠΟ!





ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας



ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ



1.ΝΑ εισάγετε κατά προτεραιότητα την παρούσα αίτηση μας στην επόμενη συνεδρίαση Σας,



2.Να κάνετε δεκτή την υπό κρίση αίτηση μας,



3.ΝΑ επιβάλλετε στην υπαίτια ΠΑΕ ΑΕΚ την πειθαρχική ποινή της απαγόρευσης μετεγγραφών για την μετεγγραφή περίοδο του Ιανουαρίου και τις επόμενες μεταγραφικές περιόδους, ώστε να μην εγκριθούν ή να ανακληθούν, μέσω της ΕΙΠ, οι μετεγγραφές και τα νέα Δελτία Αθλητικής Ιδιότητας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΑΕΚ, μέχρι να συμμορφωθεί στις ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ διαιτητικές και δικαστικές αποφάσεις της ΠΕΕΟΔ και του ΔΔΠ της ΕΠΟ κλπ,



Υ. Γ. ΝΑ μας κοινοποιήσετε μέσω του email του πληρεξουσιου δικηγόρου μας την κλήση Σας προς συζήτηση της υπόθεσης μας.



ΑΘΗΝΑ 29.12.2025



Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

