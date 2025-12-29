Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό ο Σέιμπεν Λι

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Σέιμπεν Λι, ο οποίος και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές

Ολυμπιακός

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Σέιμπεν Λι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΑΕ. Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Λι, ο οποίος και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark