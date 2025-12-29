Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αποτελεί ο Σέιμπεν Λι σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΑΕ. Το μεσημέρι της Δευτέρας ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Λι, ο οποίος και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αναντολού Εφές

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Σέιμπεν Λι.



Οι Πρωταθλητές Ελλάδος ευχαριστούν τον Αμερικανό γκαρντ για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχονται καλή συνέχεια στην καριέρα του».

Olympiacos BC announces the termination of its cooperation with Saben Lee.



🙏🏽 Saben, thank you for your contribution to the team, and we wish you every success in the next chapter of your career.



💻 https://t.co/xYkGB65fuI#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 29, 2025

