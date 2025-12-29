Για το πλάνο που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή με στόχο την επιστροφή του Παναθηναϊκού στην κορυφή μίλησε σε ισπανική ιστοσελίδα ο Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα. Ο νέος τεχνικός διευθυντής των «πράσινων» αναφέρθηκε στον ρόλο του, εγκωμίασε τον Ράφα Μπενίτεθ, ενώ μίλησε για την αναδόμηση της ομάδας σε συνδυασμό με το νέο γήπεδο. Αναλυτικά:



-Πώς προέκυψε η ευκαιρία να υπογράψω για έναν ιστορικό σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός;

«Ο σύλλογος βρισκόταν σε διαδικασία ανασυγκρότησης. Τους τελευταίους δύο μήνες, υπήρξε μια πλήρης δομική αλλαγή, από τη διοίκηση μέχρι το προπονητικό επιτελείο. Πολλοί νέοι άνθρωποι έχουν έρθει, συμπεριλαμβανομένου και εμού, στον ρόλο μου ως επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, όπως το αποκαλούν εδώ. Ήρθε επίσης ένας γενικός διευθυντής ποδοσφαίρου. Υπό την ηγεσία μου, προσλήφθηκε ένας αθλητικός διευθυντής και μια αλλαγή προπονητή ήταν στη λίστα υποψηφίων, η οποία τελικά οδήγησε στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ράφα Μπενίτεθ. Επιβλέπω ολόκληρη την αθλητική δομή του συλλόγου, όχι μόνο το κομμάτι των μεταγραφών».



- Υποθέτω ότι στόχος είναι να κλείσετε το χάσμα με τον Ολυμπιακό, τον αντίπαλό σας στην Ελλάδα...

«Η πρόκληση μας είναι να φτάσουμε στο 2027 με την ευκαιρία να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα, το οποίο δεν έχουμε κερδίσει εδώ και πολύ καιρό. Αυτό είναι ένα εύλογο χρονικό πλαίσιο για την αναδόμηση του πρότζεκτ και τα εγκαίνια του νέου σταδίου, το οποίο έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί την άνοιξη του ίδιου έτους. Θέλουμε να μπορέσουμε να επαναφέρουμε τον σύλλογο στην ιστορικά υψηλή του θέση, η οποία είναι στην κορυφή. Φέτος αγωνιζόμαστε στο Europa League και πάντα στόχος μας είναι να αποδίδουμε καλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρά το πολύ υψηλό επίπεδο των αγγλικών, ισπανικών και ιταλικών συλλόγων».



- Πώς έγινε δεκτός ο Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο;

«Οριστικοποίησε την άφιξή του είκοσι ή τριάντα ημέρες πριν από εμένα. Είναι αυτονόητο ότι το βιογραφικό του μιλάει από μόνο του, επειδή είναι ένας προπονητής που έχει κερδίσει σε κάθε χώρα που έχει βρεθεί και έρχεται με το ίδιο όραμα και στόχο. Είναι χαρά για όλους να έχουν τη σοφία και την εμπειρία του».

-Πώς είναι η ζωή στην Αθήνα; Έχετε την αίσθηση ότι ήταν το λίκνο των πολιτισμών;

«Πολύ καλά, επειδή δεν έχω παρατηρήσει κάποια πολιτισμική αλλαγή. Είμαστε σαν αδέρφια και μπορείς να καταλάβεις ότι είναι μεσογειακές χώρες. Οι άνθρωποι είναι πολύ φιλόξενοι και φιλικοί, βοηθώντας σε να προσαρμοστείς το συντομότερο δυνατό. Η πόλη είναι πολύ ζωντανή. Έχουν ήδη βγει από την περίφημη κρίση που τους προκάλεσε κάποιες δύσκολες στιγμές ως χώρα, και βλέπω μια ζωντανή πόλη με πολλές επιχειρήσεις. Υπάρχει μια πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα και μπορείς να καταλάβεις ότι μπορείς εύκολα να συνδεθείς με τους ανθρώπους εδώ».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.