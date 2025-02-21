Πανιώνιος - Παναθηναϊκός: Πήρε το θρίλερ και έκλεισε θέση στον τελικό

Σε έναν φοβερό πρώτο ημιτελικό με πολύ σασπένς και συνεχόμενες εναλλαγές στο σκορ, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 11-10 του Πανιώνιου στο κλειστό κολυμβητήριο του Βόλου και έκλεισε θέση στον τελικό του Κυπέλλου (22/02, 17:30), εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ολυμπιακός-Πανιώνιος.



Εξαιρετικοί για το «τριφύλλι» οι Ράσοβιτς και Παπασηφάκης (4 γκολ έκαστος), ενώ ο Γούνας έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει στο τέλος.

Το ματς:

Επιστροφή σε τελικό Κυπέλλου για τον Παναθηναϊκό έπειτα από το 2023 και τρίτη συμμετοχή του γενικά (2015 η πρώτη φορά). Φοβερή ατμόσφαιρα από περίπου 100 οπαδούς των «πρασίνων».Νωθρό ξεκίνημα και για τις δύο ομάδες, με τον Παναθηναϊκό να καταφέρνει να βρίσκει δίχτυα πρώτος με τον Παπασηφάκη έπειτα από περίπου 4 λεπτά αγώνα. Οι «πράσινοι» παίζοντας πολύ καλή άμυνα, πότε press και πότε ζώνη, δεν επέτρεπαν στον Πανιώνιο να περάσει την μπάλα στον φουνταριστό και τον οδηγούσαν σε σουτ στα τελευταία δεύτερα της επίθεσης. Οι «κυανέρυθροι» ισοφάρισαν προσωρινά με τον Σουζούκι (1-1) σε κόντρα επίθεση, ωστόσο ο Παναθηναϊκός με τον Ράσοβιτς και τον Νικολαΐδη να σκοράρουν έκλεισε το πρώτο οκτάλεπτο στο +2 (3-1).Στη δεύτερη περίοδο οι Νεοσμυρνιώτες έγιναν πιο αποτελεσματικοί και πολύ γρήγορα έφτασαν εκ νέου στην ισοφάριση, με τους Γκιουβέτση και Μπουζαλά. Το «τριφύλλι» πέρασε και πάλι μπροστά στο σκορ με τον Παπασηφάκη, ο Πανιώνιος, όμως, με όπλο την πολύ καλή του άμυνα και τον εξαιρετικό Γαλανίδη προηγήθηκε για πρώτη φορά στο ματς (5-4), με τους Γούνα και Κοπελιάδη να είναι οι σκόρερ.Ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά στο τρίτο οκτάλεπτο και με δύο υπέροχες εκτελέσεις του Κουρούβανη πήρε και πάλι το προβάδισμα (6-5). Ο Πανιώνιος ισοφάρισε με τον Γούνα 6-6 πέντε λεπτά πριν τη λήξη της περιόδου και με τον Σουζούκι στην κόντρα πέρασε μπροστά με 7-6. Ο Κουρούβανης αστόχησε σε δύο διαδοχικές επιθέσεις και ο Μπιτσάκος έκανε εν συνεχεία το 8-6. Ο Παπασηφάκης με το τρίτο του προσωπικό τέρμα διαμόρφωσε το 8-7 του τρίτου οκταλέπτου.Το τέταρτο οκτάλεπτο ξεκίνησε με αρκετά… νεύρα και αποβολές για Παπασηφάκη και Γούνα. Ο Ράσοβιτς αμαρκάριστος 5 λεπτά πριν τη λήξη έκανε το 8-8, με τον Γκιουβέτση να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στον Πανιώνιο με ένα πανέμορφο γκολ στο τέλος της επίθεσης. Εξίσου πανέμορφο ήταν και το γκολ του Ράσοβιτς, που με το τρίτο του γκολ έφερε τον ημιτελικό και πάλι στα ίσα (9-9) τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε.Ο Παναθηναϊκός έχοντας πιο καθαρό μυαλό κατάφερε να πάρει ισχυρό προβάδισμα 2 γκολ (11-9), με τους δύο πρωταγωνιστές του, τον Παπασηφάκη και Ράσοβιτς. Ένα λεπτό πριν το τέλος του αγώνα και στον παίκτη παραπάνω, ο Πανιώνιος μείωσε 11-10 με τον Σουζούκι. Οι «πράσινοι» αστόχησαν στην επίθεσή τους και ο Δήμου κάλεσε τάιμ άουτ για την τελευταία επίθεση. Λόγω αποβολής του Κουρούβανη οι «κυανέρυθροι» έπαιξαν τα τελευταία 7 δευτερόλεπτα με παίκτη παραπάνω, αλλά το σουτ του Γούνα δεν βρήκε στόχο και έτσι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στον τελικό.Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-1, 3-3, 2-4

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.