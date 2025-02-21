Μεντιλίμπαρ για κλήρωση Ολυμπιακού: «Θα είναι δυο δύσκολα παιχνίδια

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπόντο/Γκλιμτ στη φάση των «16» του φετινού Europa League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στην κάμερα της Cosmote και σχολίασε την κλήρωση των Πειραιωτών.



Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Βάσκος τεχνικός:

«Θα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια, τους είδαμε χθες όταν έπαιξαν πόσο καλή ομάδα είναι. Θα είναι δύσκολος αντίπαλος. Είναι ένα μακρινό παιχνίδι, έχουν τεχνικό χλοοτάπητα, αλλά αυτό είναι. Είναι μια πολύ καλή ομάδα».«Όχι, γιατί το μακρινό ταξίδι θα το έχουν και αυτοί. Έχουν τεχνητό χλοοτάπητα, οπότε θα δυσκολευτούν εδώ. Πάνω από όλα είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει όχι για το γήπεδο που έχουν αλλά γιατί είναι καλή ομάδα, αυτό το έχουν αποδείξει και στο πρωτάθλημα και στην Ευρώπη».«Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η κλήρωση, το να ξέρουμε από τώρα ποιον θα αντιμετωπίσουμε αν περάσουμε. Μου αρέσει σε κάθε γύρο να υπάρχει κλήρωση και να μαθαίνουμε τον αντίπαλο. Από εκεί και πέρα κάθε αντίπαλος έχει τα χαρακτηριστικά του. Αν καταφέρουμε να περάσουμε το εμπόδιο της Μπόντο/Γκλιμντ, θα σκεφτούμε τότε τον επόμενο αντίπαλο, όλες είναι καλές ομάδες, ανταγωνιστικές. Θα είναι δύσκολο. Είτε ήταν η Φενέρμπαχτσε, είτε ήταν η Μπόντο, δεν είχα κάποια προτίμηση».«Το θυμάμαι, ήταν σπουδαία ημέρα όχι για τα γενέθλιά μου, αλλά για αυτό που καταφέραμε κόντρα στη Μακάμπι. Φαινόταν κάτι αδύνατο, αλλά τελικά τα καταφέραμε. Ελπίζω να μη φτάσουμε σε αυτή τη θέση για να περάσουμε».

