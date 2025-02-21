Ο Παναθηναϊκός θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Φιορεντίνα στους «16» του Conference League.

Η σημερινή κλήρωση στη Νιόν έφερε την ιταλική ομάδα στο δρόμο των πράσινων στην προσπάθεια που θα κάνουν για να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο μακριά στη διοργάνωση.



Το πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου στο ΟΑΚΑ, ενώ το δεύτερο παιχνίδι στο «Αρτέμιο Φράνκι» στις 13 Μαρτίου.



Εάν πάρει την πρόκριση ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Φιορεντίνα τότε στην επόμενη φάση θα έχει σαφώς ευκολότερη αντίπαλο καθώς θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Τσέλιε - Λουγκάνο. Οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων αυτών είναι 10 Απριλίου και 17 του ίδιου μήνα.



Εφόσον έρθει η πρόκριση του τριφυλλιού και στο παιχνίδι αυτό τότε ο δρόμος του Conference League συνεχίζεται με τους νικητές των ζευγαριών Μπέτις ή Γκιμαράες - Σερκλ Μπριζ ή Γιαγκελόνια.



Τα αποτελέσματα της κλήρωσης



Γιαγκελόνια - Σερκλ Μπριζ

Μόλντε - Λέγκια Βαρσοβίας

Τσέλιε - Λουγκάνο

Πάφος - Τζουργκάρντεν

Φιορεντίνα - Παναθηναϊκός

Μπόρατς - Ραπίντ Βιέννης

Ρεάλ Μπέτις - Γκιμαράες

Κοπεγχάγη - Τσέλσι



Οι άλλες διασταυρώσεις για τα προημιτελικά που προέκυψαν από την κλήρωση



Τσέλιε ή Λουγκάνο - Παναθηναϊκός ή Φιορεντίνα

Κοπεγχάη ή Τσέλσι - Μόλντε ή Λέγκια

Πάφος ή Τζουργκάντεν - Μπόρατς ή Ραπίντ Βιέννης

Μπέτις ή Γκιμαράες - Σερκλ Μπριζ ή Γιαγκελόνια

