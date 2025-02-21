Η πρωταθλήτρια Νορβηγίας, Μπόντο/Γκλιμτ, θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού για τη φάση των «16» του φετινού Europa League!

Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι τερμάτισαν στην 7η θέση της League Phase της διοργάνωσης, γλιτώνοντας την ενδιάμεση φάση των playoffs, θα αντιμετωπίσουν αρχικά τη νορβηγική ομάδα εκτός έδρας την Πέμπτη 6 Μαρτίου, με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί μία εβδομάδα αργότερα (13/3) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός πάρει την πρόκριση κόντρα στην Μπόντο/Γκλιμτ, στα προημιτελικά της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Βικτόρια Πλζεν-Λάτσιο.

