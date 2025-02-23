Πανελλήνιο κλειστού στίβου: Χρυσός ο Τεντόγλου για 7η σερί φορά

Παρόλο που δεν πέρασε τα 8 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί και πήρε για έβδομη σερί φορά την πρώτη θέση στο μήκος στο 39ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου που λαμβάνει χώρα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.



Ο Χρυσός Ολυμπιονίκης άρχισε τον αγώνα του με άλμα στα 7.61μ, συνέχισε με 7.64μ και 7.85μ. Το τέταρτο άλμα ήταν στα 5.52μ, το πέμπτο στα 7.82μ και το τελευταίο άλμα ήταν για ακόμη μία φορά το καλύτερο, στα 7.92μ.



Δεύτερος τερμάτισε ο Αντώνης Στυλιανίδης του Αλέξανδρου Μακεδονίας με μεγαλύτερο άλμα στα 7.41μ και τρίτος ο Αλέξιος Αργυρόπουλος με άλμα στα 7.31μ.



Αν και δεν... πάτησε το «γκάζι», ο Τεντόγλου πήρε τον τίτλο και πλέον στρέφει την προσοχή του στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου στο Άπελντοορν (6-9 Μαρτίου) και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού στο Νανζίνγκ (21-23 Μαρτίου).

