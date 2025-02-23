Παναθηναϊκός: Ήττα-σοκ στη Λαμία

Σόκαρε τον Παναθηναϊκό και έδειξε ότι έχει… παλμό η Λαμία!



Νίκη με 3-1 της ουραγού του πρωταθλήματος επί του «τριφυλλιού» στο «Αθ. Διάκος» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η οποία ψαλιδίζει αισθητά τις πιθανότητες των «πράσινων» για τον τίτλο.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν νωθρά στην αναμέτρηση και οι γηπεδούχοι τους αιφνιδίασαν στο 6ο λεπτό με τον Τσιμπόλα. Ο Παναθηναϊκός έχασε ένα τσουβάλι ευκαιρίες μέχρι να απαντήσει στο 72’ με τον Τζούριτσιτς, που είχε περάσει οκτώ λεπτά πριν στον αγωνιστικό χώρο.



Ωστόσο, αντί να πάρει ώθηση για την ανατροπή, έδωσε εκ νέου δικαιώματα, με την ομάδα του Στάικου να σημειώνει δύο τέρματα με τον Φουρτάδο. Με δυνατό σουτ στο 78’ και πέναλτι του ίδιου παίκτη έπειτα από περίεργη φάση στην οποία εμπλέκεται ο Μαντσίνι που χρησιμοποιήθηκε ως δεξί μπακ για περίπου μισή ώρα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 3-4-3 παρέταξε τη Λαμία ο Θανάσης Στάικος. Στο τέρμα ο Κόστιτς, με τους Γιαννούτσο, Χαντάκια και Σάντσες να είναι στο κέντρο της άμυνας, Σόρια (δεξιά) και Ρινγκ (αριστερά) είχε τις πλευρές, Σουρλής, Τσιμπόλα στα χαφ, με τους Φουρτάδο και Ιμπάνιεθ να είναι στα «φτερά» και τον Βλαχομήτρο στην κορυφή.

Με σύστημα 4-3-3 παρέταξε τον Παναθηναϊκός ο Ρουί Βιτόρια. Ο Ντραγκόφσκι στο τέρμα, με τους Βαγιαννίδη, Σένκεφελντ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα. Αράο, Τσέριν και Μαξίμοβιτς αγωνίστηκαν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Μαντσίνι στα άκρα και ο Ιωαννίδης στην κορυφή της επίθεσης.

Το ματς

Με ξεκάθαρο στόχο για ένα γρήγορο γκολ, αλλά, όπως φάνηκε, δίχως την απαραίτητη προσήλωση μπήκε ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι και εν τέλει πέτυχε το αντίθετο. Αφού η Λαμία, η οποία θεωρητικά θα είχε παθητικό ρόλο απ’ το ξεκίνημα, μπήκε πιο δυνατά στο ματς απ’ τους φιλοξενούμενους, καταφέρνοντας να τους αιφνιδιάσει. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Σόρια απ’ τα δεξιά, ο Παναθηναϊκός αδράνησε και ο Τσιμπόλα με εξ επαφής κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.



Ο Παναθηναϊκός βρήκε την πρώτη του φάση στο 13’, αλλά ο Μαντσίνι τη σπατάλησε. Έπειτα από ωραία κυκλοφορία της μπάλας, ο Τσέριν τροφοδότησε με τακουνάκι τον Αργεντινό που κατάφερε να αστοχήσει από θέση βολής, κάνοντας «τσαφ».



Νέα μεγάλη ευκαιρία είχε στο 17’ το «τριφύλλι», με τον Μλαντένοβιτς να κάνει ωραία σέντρα, τον Ίνγκασον δυνατή κεφαλιά και ο Κόστιτς εντυπωσιακή απόκρουση. Ο Τετέ στο 21’ έπιασε δυνατό εκτός περιοχής σουτ, αλλά ο γκολκίπερ των γηπεδούχων ήταν σε ετοιμότητα.



Με το ημίχρονο να μπαίνει στην τελική του ευθεία, ο Παναθηναϊκός ανέβασε περισσότερο την πίεσή του. Στο 36’ ο Μαντσίνι εκτέλεσε κόρνερ και η μπάλα έφτασε στον Αράο, που δίχως ισορροπία, την έστειλε ψηλά με το αριστερό. Οι «πράσινοι» άγγιξαν το 1-1 στο 38’, με τον Τετέ να σεντράρει απ’ τα δεξιά, τον Μαξίμοβιτς να πιάνει εξ επαφής κεφαλιά και τον Κόστιτς να λέει και πάλι «όχι».



Μετά από ώρα η Λαμία βρήκε τελική στο 42’. Έπειτα από ωραία αντεπίθεση, ο Φουρτάδο ήταν αποδέκτης της μπάλας, με το εκτός περιοχής σουτ του να φεύγει ψηλά. Η τελευταία καλή στιγμή του Παναθηναϊκού πριν την ανάπαυλα ήρθε με την άστοχη κεφαλιά του Μαντσίνι σχεδόν απ’ το ύψος του πέναλτι και αυτήν τη φορά δεν χρειάστηκε να επέμβει ο Κόστιτς που δεν ανησύχησε.



Ο Βιτόρια αποφάσισε στην ανάπαυλα να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα του Παναθηναϊκού, βάζοντας τον Σφιντέρσκι δίπλα στον Ιωαννίδη (και τον Μαξ αντί Μλαντένοβιτς). Στο 51’ ο Παναθηναϊκός βρήκε μεγάλη ευκαιρία με κεφαλιά του Τσέριν που έβγαλε ο Κόστιτς. Έτσι κύλησε το παιχνίδι από εκεί και μετά. Τρία λεπτά μετά, ο Ιωαννίδης γύρισε, ο Σφιντέρσκι πλάσαρε και ο Γιαννούτσος έδιωξε.



Το μονότερμα συνεχίστηκε και χαρακτηριστική φάση είναι αυτή στο 59’, με τους «πράσινους» να χάνουν τρομερή ευκαιρία. Ο Ίνγκασον έκανε την κεφαλιά, με τον Σουρλή να διώχνει πάνω στη γραμμή, τον Τσέριν να σουτάρει δις στα σώματα και στη συνέχεια να απομακρύνεται η μπάλα στην προσπάθεια του Σφιντέρσκι.



Η Λαμία απείλησε μετά από ώρα στο 64’, με τον Τσιμπόλα να σουτάρει και τον Ντραγκόφσκι να διώχνει. Τρία λεπτά μετά ο Τετέ μπούκαρε απ’ τα δεξιά, αλλά το γύρισμα για τον Σφιντέρσκι δεν ήταν καλό και ο Πολωνός δεν μπόρεσε να εκτελέσει από θέση βολής.



Η ώρα της ισοφάρισης ήρθε στο 72’ για τον Παναθηναϊκό. Με τον Ιωαννίδη να κάνει κεφαλιά-πάσα στη σέντρα του Μαξ και τον Τσούριτσιτς να εκτελεί με δυνατό-συρτό σουτ στη δεξιά γωνία του Κόστιτς.



Ωστόσο, η χαρά του Παναθηναϊκού δεν κράτησε πολύ. Ο Φουρτάδο μπούκαρε από τα αριστερά, «πατώντας» πάνω στο γεγονός ότι ο Μαντσίνι δεν είναι δεξί μπακ και με βολίδα νίκησε τον Ντραγκόφσκι στο 78’. Ταφόπλακα στις ελπίδες του Παναθηναϊκού έβαλε στο 90’+1’ η Λαμία. Οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι, χάρη στην ανοησία του Μαντσίνι να πετάξει δεύτερη μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Φουρτάδο εκτέλεσε και ευστόχησε από την άσπρη βούλα.

MVP: Ο Φουρτάδο. Με τα δύο του γκολ έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της Λαμίας, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έδειχνε ικανός να ανατρέψει την κατάσταση και έδωσε μία νίκη στην ομάδα του που αναπνέει και πάλι.



Σφυρίχτρα: Το ματς είχε πολύ σκληρό παιχνίδι, θα μπορούσε ο Ευαγγέλου να ήταν πιο αυστηρός στον πειθαρχικό έλεγχο. Κάποιο σοβαρό λάθος δεν καταλογίζεται. Σηκώνεται λανθασμένα στο 1-0 το σημαιάκι για offside του Τσιμπόλα που δεν ήταν και το VAR διόρθωσε το λάθος. Στο 3-1 ο ρέφερι έχει εφαρμόσει τον κανονισμό που έδειξαν να μην ξέρουν αρκετοί παίκτες, δίνοντας πέναλτι στην γκάφα του Μαντσίνι.



Λαμία (Θανάσης Στάικος): Κόστσιτς - Σόρια, Γιαννούτσος, Χαντάκιας, Σάντσες, Ρινγκ – Σουρλής (77’ Δοϊρανλής), Τσιμπόλα (84’ Σακόρ), Φουρτάδο, Ιμπάνιεθ (10’ Αθανασακόπουλος) - Βλαχομήτρος

Στον πάγκο έμειναν: Ρατόν, Ντεντάκης, Τσάβες, Λέικ, Γκοτζαμανίδης, Βιτλής



Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι - Βαγιαννίδης (65’ Τζούριτσιτς), Σένκεφελντ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς (46’ Μλαντένοβιτς) - Αράο (46’ Σφιντέρσκι), Μαξίμοβιτς (65’ Σιώπης), Τσέριν - Τετέ (81’Γερεμέγεφ), Μαντσίνι, Ιωαννίδης

Στον πάγκο έμειναν: Λοντίγκιν, Ζέκα, Λημνιός, Κώτσιρας



Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Βοηθοί: Γεωργία Κομισοπούλου (Χανίων), Σπήλιος Οικονόμου (Αχαΐας)

4ος Διαιτητής: Γεώργιος Μπαλαχούτης (Πειραιώς)

VAR: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων), AVAR: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

