ΑΕΚ: Με Μπρινιόλι και Γκατσίνοβιτς στα αριστερά της επίθεσης κόντρα στον Asteras AKTOR

Επικίνδυνη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη, με την Ένωση να φιλοξενείται από τον Asteras AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Με αρκετές αλλαγές παρατάσσει την ομάδα του ο Ματίας Αλμέιδα, λόγω και των πολλών απουσιών που έχει η ΑΕΚ. Υπενθυμίζεται πως Μουκουντί, Περέιρα και Λαμέλα είναι τιμωρημένοι, ενώ εκτός είναι και οι Κοϊτά και Μαρσιάλ. Μάλιστα, ο Αργεντινός τεχνικός προκειμένου να συμπληρώσει αποστολή κάλεσε αρκετούς παίκτες από τη Β ομάδα.



Κάτω από τα δοκάρια, όπως αναμενόταν, ξεκινάει ο Αλμπέρτο Μπρινιόλι, που κάνει το ντεμπούτο του με τα «κιτρινόμαυρα» στο πρωτάθλημα, ενώ στο αριστερό άκρο της επίθεσης παίρνει θέση ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.



Αναλυτικά η ενδεκάδα της ΑΕΚ:



Μπρινιόλι, Ρότα, Βίντα, Μήτογλου, Χατζισαφί, Σιμάνσκι, Πινέδα, Λιούμπισιτς, Ελίασον, Γκατσίνοβιτς, Πιερό.



Στον πάγκο για την Ένωση: Θεοχάρης, Πήλιος, Κοσίδης, Μάνταλος, Μαρούτσης, Φοφανά, Τσιλούλης, Θεοδωρίδης, Φερνάντες.

