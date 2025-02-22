Καραλής: «Πέταξε» στα 6,01 μέτρα

Το... είχε πει και το έκανε!



Ο Εμμανουήλ Καραλής μας είχε προϊδεάσει μέσω δηλώσεών του πως αν δει ένα γεμάτο ΣΕΦ στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα έχει τεράστιο κίνητρο για άλμα στα 6 μέτρα!



Κάτι που τελικά έκανε πράξε ο «Μανόλο», ο οποίος πραγματοποιεί φοβερά και τρομερά πράγματα στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, σπάζοντας διαρκώς το Πανελλήνιο ρεκόρ!



Μετά από τα 5,90μ. στο μίτινγκ του Καέν της Γαλλίας, τα 5,92μ. στο Λοτζ της Πολωνίας και τα 5,94 μέτρα την περασμένη εβδομάδα στη Γερμανία και στην Uber Arena, ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού έσπασε για πέμπτη φορά φέτος το Πανελλήνιο ρεκόρ στον κλειστό στίβο στο άλμα επί κοντώ!

Περισσότεροι από 7.000 φίλαθλοι έσπευσαν στο Στάδιο Ειρήνης Φιλίας, για να απολαύσουν το «φαινόμενο» Εμμανουήλ Καραλής σε μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του εντός των τειχών. Και ο Μανόλο δεν τους απογοήτευσε, καθώς, έγινε ο πρώτος Έλληνας στην ιστορία του αγωνίσματος που σπάει το «φράγμα» των 6 μέτρων!



Ο 25χρονος άλτης ξεκίνησε την προσπάθειά του από τα 5,65μ., πέρασε με τη δεύτερη τα 5,85μ., για να «σπάσει» το δικό του ρεκόρ λίγο αργότερα με άλμα στα 5,95μ.!

Τότε ήταν που πήρε την απόφαση να δοκιμάσει πάνω από τα 6 μέτρα, τοποθετώντας τον πήχη στα 6,01μ., τον οποίο και πέρασε με την πρώτη, σηκώνοντας στο πόδι όλο το φαληρικό γήπεδο!



Με την ψυχολογία στα ύψη, ο Καραλής επιχείρησε και ένα άλμα στα 6,08μ. με στόχο να γίνει ο μόλις τέταρτος άλτης όλων εποχών στον κόσμο που περνά αυτό το όριο, χάνοντας την πρώτη του προσπάθεια και σταματώντας κάπου εκεί καταχειροκροτούμενος τον αγώνα!

