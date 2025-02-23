Άρης: Ιδανική αντίδραση κόντρα στον «μάχιμο» Παναιτωλικό

Χαμόγελα και πάλι στο στρατόπεδο του Άρη, με τους «κίτρινους» να παίρνουν μία άκρως αγχωτική νίκη απέναντι στον Παναιτωλικό που αρνήθηκε να παραδώσει τα όπλα του.



Οι Θεσσαλονικείς ήταν το απόλυτο αφεντικό στον αγωνιστικό χώρο για περίπου 60 λεπτά με τους Μορόν (13’) και Μόντσου (30’) να δίνουν φτερά δύο τερμάτων στην ομάδα τους, μέχρι όμως ο Ντίαζ να μειώσει στο 61ο λεπτό, μετατρέποντας την αναμέτρηση σε ροντέο.

Τελικά ο Άρης δεν λύγισε και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα κερδίζοντας με 2-1 για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, αφήνοντας πίσω του το καταστροφικό απόγευμα στη Λιβαδειά, όπου και ηττήθηκε με κάτω τα χέρια από την τοπική ομάδα (4-1).







Στο μυαλό του κόουτς:

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης επέλεξε να αγωνιστεί ο Άρης με σύστημα 4-2-3-1, με τον Κουέστα κάτω από τα γκολπόστ. Στην άμυνα ξεκίνησαν βασικοί οι Μάγιο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο και Μεντίλ, ενώ δίδυμο στα χαφ αγωνίστηκαν οι Σιφουέντες και Μόντσου. Στα αριστερά έπαιξε ο Φετφατσίδης, στα δεξιά ο Σπίκιτς και πίσω από τον προωθημένο Μορόν τοποθετήθηκε ο Νταρίντα.

Από την άλλη πλευρά ο Γιάννης Πετράκης τοποθέτησε τον Παναιτωλικό στον αγωνιστικό χώρο με σύστημα 3-5-2 και τον Τσάβες στο τέρμα. Τριάδα στην άμυνα μπήκαν οι Στάγιτς, Μλάντεν και Σιέλης. Την αριστερή πλευρά ανέλαβε ο Νικολάου, τη δεξιά ο Μαυρίας και στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Κοντούρης, Λούις και Λιάβας. Στην επίθεση αγωνίστηκαν μαζί οι Μαϊντέβατς και Ρόα.







Το ματς:

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης ο Άρης έδειξε τις άγριες διαθέσεις του. Μόλις στο 3ο λεπτό μετά από λάθος της άμυνας του Παναιτωλικού ο Λορέν Μορόν έφυγε στον κενό χώρο και βγήκε τετ α τετ με τον Τσάβες. Ο Αργεντινός όμως κατάφερε να αποκρούσει εντυπωσιακά την προσπάθεια του «μπόμπερ» των γηπεδούχων κρατώντας το «0».



Οι «κίτρινοι» ήθελαν να βρουν γκολ νωρίς στην αναμέτρηση και συνέχιζαν να πιέζουν ασφυκτικά τους Αγρινιώτες. Στο 12’ με μία υπέροχη σέντρα ο Μόντσου βρήκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή τον Φαμπιάνο και αυτός με μία έξυπνη κεφαλιά ανάγκασε τον Τσάβες να διώξει με δυσκολία σε κόρνερ.



Από αυτό ακριβώς το κόρνερ ο Άρης άνοιξε και το σκορ. Ο Μόντσου με απίθανη εκτέλεση βρήκε τον Μορόν μέσα στην αντίπαλη περιοχή και ο Ισπανός αφού νίκησε τους πάντες στον αέρα, με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσάβες για το 1-0. Άλλο ένα γκολ για τον Μορόν που έφτασε τα 14 στη φετινή Stoiximan Super League.



Οι Θεσσαλονικείς δεν έβγαζαν το πόδι τους από το γκάζι και στο 30’ η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη διπλασίασε το προβάδισμα της. Ο Άρης κέρδισε φάουλ ακριβώς έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παναιτωλικού, με τον Μόντσου να αναλαμβάνει άλλο ένα στημένο. Αυτή τη φορά όμως δεν έψαξε κάποιον συμπαίκτη του, αλλά αντιθέτως εκτέλεσε απευθείας στέλνοντας την μπάλα συστημένη στη γωνία του Τσάβες, με τον Αργεντινό να προσπάθει να διώξει δίχως επιτυχία και το 2-0 των «κίτρινων» έγινε γεγονός.



Οι φάσεις για τον Άρη δεν σταμάτησαν να έρχονται, καθώς στο 36’ ο Νταρίντα μετά την άψογη σέντρα του Μάγιο δεν κατάφερε να δώσει στην μπάλα τροχιά προς την εστία και για ελάχιστα εκατοστά δεν πανηγύρισε το 3-0.



Ο Άρης κατάφερε να σκοράρει και για τρίτη φορά, όμως το γκολ αυτό δεν μέτρησε. Μετά από κόρνερ του Μόντσου στο 43’ ο Σιφουέντες επιχείρησε ένα φανταστικό βολέ στην κίνηση, με τον Τσάβες να αποκρούει με δυσκολία. Άθελα του ο Αργεντινός έδιωξε πάνω στον Φαμπιάνο και αυτός έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με μεγάλη ευκολία, ήταν όμως από θέση οφσάιντ και το γκολ του δεν μέτρησε.







Το παιχνίδι έμοιαζε να σβήνει, όμως ο Παναιτωλικός έβαλε και πάλι φωτιά στην αναμέτρηση. Στο 61ο λεπτό ο Ντίαζ μπήκε κατά μέτωπο μέσα στην περιοχή του Άρη και με μία υπέροχη κίνηση, αλλά και με λίγη τύχη, πέρασε σχεδόν όλη την αντίπαλη άμυνα και εκτέλεσε ιδανικά για το 2-1. Με το γκολ αυτό οι Αγρινιώτες μπήκαν και πάλι στο ματς, χωρίς στην πραγματικότητα να έχουν απειλήσει σε μεγάλο βαθμό την εστία του Κουέστα.



Ο Άρης έμοιαζε λίγο σαστισμένος από το γκολ που δέχθηκε, κάτι που οι φιλοξενούμενοι θέλησαν να εκμεταλλευτούν αμέσως. Στο 67ο λεπτό ο Τετέη με τρομερή ενέργεια απέφυγε τον Μπράμπετς και ξεχύθηκε στην αντεπίθεση. Ο 24χρονος έφτασε απέναντι στον Κουέστα, αλλά προτίμησε να πασάρει στον ελεύθερο Μαϊντέβατς για να σιγουρέψει το γκολ. Εκεί όμως ο Μάγιο πετάχτηκε τελευταία στιγμή και έσωσε την ομάδα του από μία βέβαιη ισοφάριση.



Όσο και αν πίεζε ο Παναιτωλικός στην επίθεση, είχε φύλακα άγγελο κάτω από την εστία, με τον Τσάβες να σταματάει σε μία διπλή ευκαιρία των ποδοσφαιριστών του Άρη στο 76ο λεπτό. Πρώτα ο Αργεντινός έδιωξε την μπαλιά του Μάγιο και στη συνέχεια αντέδρασε υποδειγματικά στο σουτ του Νταρίντα. Τρομερός ο κίπερ των φιλοξενούμενων.



Ο Τετέη συνέχισε να είναι άκρως επικίνδυνος από πλευράς Παναιτωλικού, όμως δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο γκολ, αλλά ούτε να δημιουργήσει ακόμη μία καθαρή ευκαιρία, με τους Αγρινιώτες εν τέλει να φεύγουν από τη Θεσσαλονίκη με άδεια χέρια, με το 2-1 να μην αλλάζει μέχρι και το σφύριγμα της λήξης.



MVP: Δεν μπορεί να είναι άλλος από τον Μόντσου. Ο Ισπανός χαφ δημιούργησε το πρώτο γκολ του Άρη, ενώ με μαγική εκτέλεση φάουλ πέτυχε το δεύτερο, υπογράφοντας φαρδιά πλατιά τη νίκη των «κίτρινων».



Η σφυρίχτρα: Πολύ καλή η διαιτησία του Σιδηρόπουλου ο οποίος πήρε σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη και σε φάσεις οι οποίες ήταν αρκετά δύσκολες και οριακές.



Οι 11άδες της αναμέτρησης:

Άρης (Μ. Ουζουνίδης): Κουέστα, Μεντίλ, Μάγιο, Μπράμπετς, Φαμπιάνο, Νταρίντα (85? Πάρντο), Μόντσου, Σιφουέντες, Φετφατζίδης (75' Ντούντου), Σπίκιτς (90+2' Σαβέριο), Μορόν (85' Ζαμόρα)



Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Σιέλης, Μλάντεν, Στάγιτς (46? Μπελεβώνης), Μαυρίας, Νικολάου (84' Αγαπάκης), Κοντούρης, Λιάβας, Λούις (46' Ντίας), Ρόα (46' Τεττέι), Μαϊντέβατς (74' Αποστολόπουλος).



Διαιτητής: Σιδηρόπουλος

Βοηθοί: Πετρόπουλος, Μηνούδης

Τέταρτος: Τομαράς

VAR: Κατσικόγιάννης, Πουλικίδης

