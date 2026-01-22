Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το τρομερό βίντεο με Αντίνο και το νούμερο 10

Ανακοινώθηκε από τους «πράσινους» - Δείτε το βίντεο

Σαντίνο Αντίνο, ΠΑΟ
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Ο Αντίνο θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο δέκα
  •  Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό το γεγονός με ένα τρομερό βίντεο

Ο Σαντίνο Αντίνο επιτέλους ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό το πρωί της Πέμπτης. Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών.

Ο Αντίνο θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο δέκα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό το γεγονός με ένα τρομερό βίντεο.

Στην ανάρτηση των ”πράσινων”, ο Αργεντινός ήταν με γυρισμένη την πλάτη και φαινόταν το νούμερο δέκα. Ενώ η ΠΑΕ έκανε και μία ιστορική αναδρομή με τρόπο τρομερό.

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr

