Ο Σαντίνο Αντίνο επιτέλους ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό το πρωί της Πέμπτης. Ο 20χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4,5 ετών.
Ο Αντίνο θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο δέκα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστό το γεγονός με ένα τρομερό βίντεο.
Στην ανάρτηση των ”πράσινων”, ο Αργεντινός ήταν με γυρισμένη την πλάτη και φαινόταν το νούμερο δέκα. Ενώ η ΠΑΕ έκανε και μία ιστορική αναδρομή με τρόπο τρομερό.
Πηγή: skai.gr
