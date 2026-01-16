Ονομάζεται Σαντίνο Αντίνο Βαλένσια, είναι μόλις 20 ετών, είναι από τα βασικά στελέχη της Εθνικής Αργεντινής Κ20 και... αποτελεί το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού.

Ο Αντίνο γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005, στη Villa Nueva και είναι 14 φορές διεθνής (2 γκολ) και διαθέτει επιπλέον ιταλική υπηκοότητα.

Έχει ύψος 1,74μ. και καλύπτει με την ίδια ευχέρεια τόσο τη θέση του επιτελικού χαφ, όσο και του αριστερού εξτρέμ και αριστερού χαφ, αν και είναι δεξιοπόδαρος.

Ο Αργεντινός πόδοσφαιριστής έχει χρηματιστηριακή αξία άνω των πέντε εκατ. ευρώ και ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τα τμήματα υποδομής της Γοδόι Κρους, πριν αναβαθμιστεί στη μεγάλη ομάδα και διαπρέψει με το ταλέντο του.

Για τον νεαρό ποδοσφαιριστή είχε ενδιαφερθεί πέρυσι και ο Ολυμπιακός, ωστόσο η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε.

Πηγή: skai.gr

