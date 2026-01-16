Η μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο ολοκληρώθηκε, με τον Παναθηναϊκό να βλέπει τους… κόπους και την προσπάθεια σχεδόν ενός μήνα. Προκειμένου να κλείσει μια τόσο σύνθετη όσο και δύσκολη κίνηση, να επιβραβεύονται και τον 20χρονο αριστερό εξτρέμ της Γοδόι Κρους να γίνεται η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της ομάδας.

Μιλάμε για ένα deal που θα φτάσει λίγο πάνω από τα οκτώ εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται στο συνολικό κόστος οι δικές του απολαβές, ή προμήθειες, φόροι και άλλες παράμετροι που οδηγούν στο… ρεκόρ. Δεν ήταν μόνο τα, πολλά, χρήματα το ζήτημα πάντως για να προκύψει… λευκός καπνός από την Μεντόσα. Ούτε θα πρέπει να πιστεύει κάποιος ότι αυτά έφταναν από μόνα τους…

Προφανώς, τα λεφτά, είναι -πάντοτε- ένα απαραίτητο συστατικό για την αίσια έκβαση μιας τέτοιας υπόθεσης. Ωστόσο, το σημαντικό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι… ανέλαβε δράση ο ίδιος ο Γιάννης Αλαφούζος και με προσωπικές του ενέργειες κατάφερε και έντυσε τον Αντίνο στα πράσινα.

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, από την πρώτη στιγμή που «ενεργοποιήθηκε» στην εν λόγω υπόθεση, μίλησε απευθείας με τον Αργεντινό άσο και την οικογένειά του. Θα έλεγε κανείς, δε, ότι το γεγονός της άμεσης επαφής του παίκτη με τον Γιάννη Αλαφούζο, ήταν και ένας επιπρόσθετος, σημαντικός, λόγος ο Αντίνο να πει αμέσως το «ναι» στην πρόταση των «τριφυλλιού»!

Καθώς και να γίνει απόλυτος «σύμμαχός» του, στο 100% και με πράξεις, στην προσπάθεια να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, αλλά και να το επικοινωνήσει με… κάθε τρόπο ακόμα και ο ίδιος στην ομάδα του. Για να ακολουθήσει και η ανάλογη στάση από το μανατζερικό του γραφείο.

Παράλληλα, ο «ισχυρός άνδρας» της ΠΑΕ ικανοποίησε τις -διαρκώς αυξανόμενες- απαιτήσεις του προέδρου της Γοδόι Κρους, Χοσέ Μανσούρ, με τον οποίο, σημειωτέον, επίσης είχε προσωπική επαφή για να κάμψει τις αντιστάσεις του.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.