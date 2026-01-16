Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει άλλο ένα ματς στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, δεν κατάφερε να διεκδικήσει φέτος το τρόπαιο της διοργάνωσης, αλλά ο Άρνε Σλοτ τον περιμένει πώς και πώς για να βοηθήσει τη Λίβερπουλ.

Και μπορεί ο διεθνής φορ πριν από λίγο καιρό να είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο Ολλανδός τεχνικός δεν τον ήθελε στην ομάδα και γι' αυτό τον άφηνε στον πάγκο, με αποτέλεσμα να προκύψει θέμα για το μέλλον του στο «Άνφιλντ», αλλά πλέον όλα έχουν ξεκαθαρίσει.

Κι αφού οι δυο άνδρες τα έχουν βρει, ο Άρνε Σλοτ είπε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου πως: «Ο Μο έχει να παίξει άλλο ένα ματς με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, το Σάββατο, αλλά πραγματικά, ακόμα κι αν είχα 15 επιθετικούς στην ομάδα, θα χαιρόμουν στην είδηση πως σύντομα θα τον έχουμε ξανά μαζί μας».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.