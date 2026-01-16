Ντύνεται στα «πράσινα» ο Σαντίνο Αντίνο! Ο 20χρονος Αργεντινός εξτρέμ, που αποτέλεσε το... σημείο αναφοράς των τελευταίων ημερών για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πρέπει πλέον να θεωρείται παίκτης της ομάδας, όπως μετέφερε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Διονύσης Δεσύλλας!

Συγκεκριμένα ο ρεπόρτερ του σταθμού, τόνισε ότι το «τριφύλλι» έκλεισε οριστικά το deal με τη Γοδόι Κρουζ και τον απαιτητικό της, ιδιοκτήτη, Χοσέ Μανσούρ, με τα απαραίτητα έγγραφα να αποστέλλονται στην ελληνική ομάδα, με όλες τις απαραίτητες υπογραφές!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.