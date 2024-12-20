Παναθηναϊκός: Το προφίλ της Βίκινγκουρ και της Μπόρατς Μπάνια Λούκα

Ο δρόμος του Παναθηναϊκού για τους «16» του Conference League οδηγεί πάνω σε μια εκ των Βίκινγκουρ από την Ισλανδία και Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία. Η κλήρωση που θα γίνει στις 14:00 θα κάνει γνωστή την αντίπαλο των «πράσινων» αλλά και το μονοπάτι μέχρι τον τελικό του Βρότσλαβ.



Στους «16» ο Παναθηναϊκός αν όλα πάνε καλά θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φιορεντίνα και Ραπίντ Βιέννης, ενώ στα προημιτελικά θα βρει απέναντι τα ζευγάρια ΑΠΟΕΛ ή Πάφο - Τσέλιε ή Ομόνοια / Τζουργκάρντεν ή Λουγκάνο. Την Τσέλσι, το μεγάλο όνομα του Conference, το «τριφύλλι» μπορεί να τη συναντήσει στα ημιτελικά, με τους Λονδρέζους να παίζουν με Γάνδη ή Κοπεγχάγη / Μπέτις ή Χάιντενχαϊμ προηγουμένως.

τερμάτισε δεύτερη στο πρωτάθλημα Ισλανδίας που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο, τερματίζοντας πίσω από την Μπρέινταμπλικ. Μάλιστα, μέχρι τον Φεβρουάριο και τα playoffs (που θα γίνουν 13 και 20 Φεβρουαρίου) δεν θα αρχίσει το νέο πρωτάθλημα και οι υποχρεώσεις της περιορίζονται στο Ρέικιαβικ Καπ και το Λιγκ Καπ. Ιδρύθηκε το 1908 και εδρεύει στο Φόσβογκουρ, κοντά στο Ρέικιαβικ. Χρώματα της ομάδας είναι το κόκκινο και το μαύρο. Στην Ευρώπη χρησιμοποίησε φέτος ως έδρα το «Κοπάβογκουρ», χωρητικότητας περίπου 2.000 θεατών, που έχει τεχνητό χλοοτάπητα. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα επτά φορές, τελευταία το 2023, καθώς και το Κύπελλο άλλες πέντε, τις τέσσερις εξ αυτών από το 2019 και μετά. Προπονητής της ομάδας είναι ο 51χρονος Ισλανδός Άρναρ Γκούνλαουγκσον και το ρόστερ της διαθέτει ελάχιστους ξένους παίκτες.Στηνουδέποτε είχε περάσει από τον πρώτο γύρο οποιασδήποτε διοργάνωσης μέχρι το 2022, όταν αφού αποκλείστηκε στα προκριματικά του Champions League έφτασε μέχρι τον τρίτο προκριματικό του Conference. Φέτος κάνει την καλύτερη ευρωπαϊκή πορεία της ιστορίας της. Αποκλείστηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Conference League από τη Σάμροκ Ρόβερς (με 0-0 εντός και ήττα 2-1 εκτός), αλλά στη συνέχεια απέκλεισε την αλβανική Εγνατία, την εσθονική Φλόρα Ταλίν και την τη μολδαβική Σάντα Κολόμα για να μπει στους ομίλους για πρώτη φορά. Εκεί ξεκίνησε με ήττα 4-0 από την Ομόνοια στην Κύπρο, νίκησε 3-1 την βελγική Σερκλ Μπριζ και 2-0 την βοσνιακή Μπόρατς εντός, έφερε 0-0 με τη Νόα στην Αρμενία, έχασε στην έδρα της από την σουηδική Τζουργκάρντεν και ολοκλήρωσε με 1-1 στην Αυστρία απέναντι στη ΛΑΣΚ Λιντς.μετά από 17 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα Βοσνίας είναι δεύτερη με 41 βαθμούς, στο -3 από την πρωτοπόρο Ζρίνσκι, με απολογισμό 13 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες. Το πρωτάθλημα έχει διακοπεί τώρα για τον χειμώνα και θα αρχίσει πάλι στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ μια εβδομάδα νωρίτερα (8/2) υπάρχουν αγώνες για το Κύπελλο. Η Μπόρατς ιδρύθηκε το 1926, έχει χρώματα το κόκκινο και το μπλε και έδρα το γήπεδο της Μπάνια Λούκα, χωρητικότητας 10.000 θεατών. Έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα, με τελευταίο αυτό του 2024, καθώς και πέντε Κύπελλα, με πιο πρόσφατο αυτό του 2019. Προπονητής της ομάδας είναι ο Βόσνιος Μλάντεν Ζίζοβιτς, ενώ κορυφαίο όνομα της ομάδας είναι ο Ολλανδός στόπερ Μπαρτ Μάιερς.Στηνπριν από φέτος δεν είχε περάσει ποτέ πέρα από τον δεύτερο γύρο σε μια διοργάνωση. Στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League απέκλεισε στα πέναλτι την αλβανική Εγνατία, αλλά ακολούθως αποκλείστηκε με δύο ήττες από τον ΠΑΟΚ, 0-1 εντός και 3-2 εκτός. Μετακόμισε στον τρίτο προκριματικό του Europa League, όπου απέκλεισε την Κλάκσβικ από τα Νησιά Φερόε στην παράταση, αλλά στα playoffs αποκλείστηκε στα πέναλτι από την ουγγρική Φερεντσβάρος. Στον όμιλο του Conference έφερε 1-1 με τον Παναθηναϊκό εντός, κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ με 1-0 στην Κύπρο, στη συνέχεια έχασε 2-0 από τη Βίκινγκουρ στην Ισλανδία, επικράτησε 2-1 της αυστριακής ΛΑΣΚ Λιντς στη Βοσνία, ενώ ολοκλήρωσε με ήττα 3-0 από τη Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και 0-0 εντός με την Ομόνοια.

