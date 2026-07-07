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Οι παίκτες του Βελγίου πανηγύρισαν με χορό... Τραμπ μετά τη νίκη επί των ΗΠΑ - Δείτε βίντεο

Πρώτα συνέτριψαν τις ΗΠΑ (4-1) και μετά «γλέντησαν» τον Ντόναλντ Τραμπ οι παίκτες του Βελγίου 

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Βέλγιο

Το Βέλγιο πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ συντρίβοντας με 4-1 την οικοδέσποινα ομάδα των ΗΠΑ.

Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ τους, δια ποδός Ρομέλου Λουκάκου, οι «κόκκινοι διάβολοι» πανηγύρισαν κάνοντας τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ.

Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έβαλε τα μεγάλα... μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στον Φόλαριν Μπάλογκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς των «16».

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 ΗΠΑ Βέλγιο
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