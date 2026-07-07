Το Βέλγιο πήρε πανηγυρική πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ συντρίβοντας με 4-1 την οικοδέσποινα ομάδα των ΗΠΑ.

Μάλιστα, μετά το τέταρτο γκολ τους, δια ποδός Ρομέλου Λουκάκου, οι «κόκκινοι διάβολοι» πανηγύρισαν κάνοντας τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ.

Belgium did the Trump dance after beating USA 😭 pic.twitter.com/xva7xWZODz — BrickCenter (@BrickCenter_) July 7, 2026

Ήταν η δική τους απάντηση μετά την παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος έβαλε τα μεγάλα... μέσα για να αρθεί η ποινή μιας αγωνιστικής στον Φόλαριν Μπάλογκαν και να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο ματς των «16».

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