Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις το πρωί της Τρίτης: στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφ. Γαλατσίου, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς την Αττική Οδό και στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου.

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Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

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