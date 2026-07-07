Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σε ποιους δρόμους του λεκανοπεδίου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα

UPDATE: 09:27
Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Ήρων

Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις το πρωί της Τρίτης: στα δύο ρεύματα της Κηφισού, στην Παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα, στον Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Λεωφ. Γαλατσίου, στα δύο ρεύματα της Λεωφ. Κηφισίας προς την Αττική Οδό και στον ανοδικό άξονα Συγγρού – Αρδηττού – Βασ. Κωνσταντίνου.

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΗΡΩΝ - κίνηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο