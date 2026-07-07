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Καυστικός Ιμπραΐμοβιτς για Κριστιάνο: «Το εγώ του κράτησε όμηρο την Πορτογαλία»

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς έκανε σκληρή κριτική στον Κριστιάνο Ρονάλντο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας στους «16» του Μουντιάλ

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Ρονάλντο

Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην ενδεκάδα της Πορτογαλίας σε όλο το Μουντιάλ έκανε μεγάλο κακό στην ομάδα του, όπως τόνισε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς μετά τον αποκλεισμό από την Ισπανία στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο «Ίμπρα» θεωρεί πως η... απαίτησή του να αγωνίζεται κράτησε πίσω την Πορτογαλία σε όλη τη διοργάνωση, καθώς πλέον-στα 41 του-δεν μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης.

«Οι φίλοι της Πορτογαλίας θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη. Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 2026 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται της επίθεσης. Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο παιχνίδι. Δεν πρόκειται για ‘θρυλική ηγεσία’. Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα του όμηρο. Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή... Σε αυτό το σημείο, η αύρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία», τόνισε ο Σουηδός άλλοτε μεγάλος επιθετικός.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς
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