Ο χάρτης του Μουντιάλ: Ισπανία-Βέλγιο το τρίτο ζευγάρι στους «8» και ο δρόμος μέχρι τον τελικό

Τρία από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου σχηματίστηκαν πλέον, καθώς μετά από το Γαλλία-Μαρόκο (9/7, 23:00) και το Νορβηγία-Αγγλία (12/7, 00:00), η Ισπανία και το Βέλγιο θα συναντηθούν το βράδυ της Παρασκευής (10/7, 22:00), μετά τις προκρίσεις τους απέναντι σε Πορτογαλία και ΗΠΑ αντίστοιχα.

Το τελευταίο ζευγάρι των «8» θα προκύψει από τα σημερινά ματς Αργεντινή-Αίγυπτος (19:00) και Eλβετία-Κολομβία (23:00) και ο τελευταίος προημιτελικός θα γίνει ξημερώματα Κυριακής (04:00).

Δείτε τα ζευγάρια των «16» και πώς διαμορφώνεται ο χάρτης των νοκ άουτ:

Φάση των «32»

Λος Άντζελες: Νότια Αφρική - Καναδάς 0-1 Χιούστον: Βραζιλία - Ιαπωνία 2-1 Βοστώνη: Γερμανία - Παραγουάη 1-1 (3-4 πεν.) Μοντερέι: Ολλανδία - Μαρόκο 1-1 (2-3 πεν.) Ντάλας: Ακτή Ελεφαντοστού - Νορβηγία 1-2 Νιου Τζέρσεϊ: Γαλλία - Σουηδία 3-0 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Ισημερινός 2-0 Ατλάντα: Αγγλία - Κονγκό 2-1 Σιάτλ: Βέλγιο - Σενεγάλη 3-2 Σαν Φρανσίσκο: ΗΠΑ - Βοσνία 2-0 Ισπανία - Αυστρία 3-0 Πορτογαλία - Κροατία 2-1 03/07 06:00 Βανκούβερ: Ελβετία - Αλγερία 2-0 03/07 21:00 Ντάλας: Αυστραλία - Αίγυπτος 1-1 (2-4 πεν.) 04/07 01:00 Μαϊάμι: Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο 1-1 (3-2 στην παράταση) 04/07 04:30 Κάνσας: Κολομβία - Γκάνα 1-0

Φάση των «16»

04/07 20:00 Χιούστον: Καναδάς - Μαρόκο 0-3 05/07 00:00 Φιλαδέλφεια: Παραγουάη - Γαλλία 0-1 05/07 23:00 Νιου Τζέρσεϊ: Βραζιλία - Νορβηγία 1-2 06/07 03:00 Μεξικό Σίτι: Μεξικό - Αγγλία 2-3 06/07 22:00 Ντάλας: Ισπανία - Πορτογαλία 1-0 07/07 03:00 Σιάτλ: Βέλγιο - ΗΠΑ 1-4 07/07 19:00 Ατλάντα: Αργεντινή - Αίγυπτος 07/07 23:00 Βανκούβερ: Eλβετία - Κολομβία

Προημιτελικά

09/07 23:00 Βοστώνη: Γαλλία - Μαρόκο

10/07 22:00 Λος Άντζελες: Ισπανία - ΗΠΑ

12/07 00:00 Μαϊάμι: Νορβηγία - Αγγλία

12/07 04:00 Κάνσας: Νικητής (7) - Νικητής (8)

Ημιτελικοί

14/07 22:00 Λος Άντζελες: Νικητής (Α) - Νικητής (Β)

15/07 20:00 Ατλάντα: Νικητής (Γ) - Νικητής (Δ)

Μικρός Τελικός: 19/07 (00:00, Μαϊάμι)

Μεγάλος Τελικός: 19/07 (22:00, Λος Άντζελες)



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