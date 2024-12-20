Ο Παναθηναϊκός κρατούσε το… καλύτερο για το τέλος και κάπως έτσι έφτασε στην επιβλητική επικράτηση επί της Ντινάμο Μινσκ με το ευρύ 4-0, για την 6η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του φετινού Conference League.



Κάπως έτσι, λοιπόν, επιτεύχθηκε και ο νέος στόχος των «πράσινων», μετά τα προκριματικά και την πρόκριση επί της Λανς, που ήταν η συμμετοχή στη νοκ άουτ φάση της διοργάνωσης. Με στυλ… Panathinaikos και με μια εμφάνιση αντάξια των περιστάσεων, αλλά και της προσπάθειας που κατέβαλε από το καλοκαίρι όλος ο οργανισμός, συνολικά!



Καταφέρνοντας να συνδυάσει το τερπνό μετά του ωφελίμου, δηλαδή εκτός από το αυτονόητο και τη νίκη απέναντι στην ομάδα από τη Λευκορωσία, και με το θέαμα.

Προσφέροντας την ευκαιρία στον κόσμο του να φύγει από το Ολυμπιακό στάδιο χαμογελαστός και ικανοποιημένος από όσα είδε, χάρη στην πιο ευρεία νίκη επί των ημερών του Ρουί Βιτόρια.



Αλλά, το σημαντικότερο, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ονειρεύεται να ξαναζήσει ξανά μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές και το νέο έτος, στοχεύοντας σε ευρωπαϊκές διακρίσεις.



Όλα αυτά, δε, τα πέτυχε με τον Βιτόρια να προχωράει σε εκτεταμένο rotation, βλέποντας κάποιους παίκτες του να θέλουν «ανάσες» και διατηρώντας στην 11άδα του Παναθηναϊκού μόνο τους Γεντβάι, Ίνγκασον, Αράο και Ουναΐ, σε σχέση με το τελευταίο ματς!



Ωστόσο, η εικόνα του στο δημιουργικό κομμάτι και την παραγωγή φάσεων ήρθε και πάλι σε συνέχεια των προηγούμενων αγώνων. Παρήγαγε πολλές φάσεις, έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, με συνδυασμούς, απέναντι σε έναν αντίπαλο χαμηλής δυναμικότητας προφανώς, αλλά που αμυνόταν πίσω από την μπάλα.



Τα γκολ του «τριφυλλιού» ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο. Στο πρώτο τέρμα, είδαμε… τριγωνομετρία, με την εκπληκτική κάθετη πάσα του Ουναΐ και το τελείωμα του Γερεμέγεφ «με τη μία»!



Ο Μαροκινός κεντρικός χαφ -που ήταν καταπληκτικός- πέρασε μια ακόμα εξαιρετική κάθετη στον Τετέ, στο 2-0, ενώ στο τρίτο τέρμα οι δύο τους συνεργάστηκαν αρμονικά, με τη συμμετοχή και του Φίλιπ Τζούριτσιτς.



Ειδική μνεία αξίζει και ο Βραζιλιάνος εξτρέμ, καθώς βρήκε δίχτυα μετά από ένα μήνα και, με την κατακόρυφη άνοδο του στην επανάληψη, έφτασε μια ανάσα από το χατ-τρικ.



Το… κερασάκι στην τούρτα ήρθε από την ασύλληπτη γκολάρα του Φώτη Ιωαννίδη, σε μια φάση που θα μνημονεύεται για πολύ καιρό, με «τακουνάκι» και μυθική λόμπα από τα 40 μέτρα, λίγο πριν το τέλος, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός «έχει πάρει μπροστά»!



Ενώ μια ακόμα «παρακαταθήκη» από το παιχνίδι αποτελεί και η παρουσία του Αντριάνο Μπρέγκου, που πήρε την θέση του Ουναΐ και έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.

Έναν Παναθηναϊκό ο οποίος αποδείχτηκε συνεπής στο ραντεβού με την πρόκριση, «ζέστανε» τους οπαδούς του για τα καλά, και πιστοποίησε ότι βρίσκεται στον σωστό δρόμο.



Με το ντεμαράζ που πραγματοποίησαν οι Κυπελλούχοι Ελλάδας μετά το άσχημο ξεκίνημά τους στη διοργάνωση να τους επιτρέπει παράλληλα να αποφύγουν την Τσέλσι στους «16» και να τους φέρνει σε πρώτη φάση μια εκ των Βίκινγκουρ ή Μπόρατς στα playoffs.

