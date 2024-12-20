Ολυμπιακός: Με αλλαγές κόντρα στη Λαμία

Ολοκληρώνει την προετοιμασία του για την αναμέτρηση (21/12, 19:00) με τη Λαμία ο Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες θα πραγματοποιήσουν σήμερα την τελευταία τους προπόνηση ενόψει του ματς με τους Φθιωτούς για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Πρόκειται για ημέρα κρίσης για την ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, καθώς αφενός θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση όσον αφορά τους τραυματίες. Ο Τσικίνιο έχει απουσιάσει από τα τελευταία ματς, η κατάστασή του παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και μοιάζει πολύ πιθανό να είναι έτοιμος. Άλλωστε και ο ίδιος με στόρι που έκανε στο Instagram, έδειξε ότι μετράει αντίστροφα.

Επιπλέον, ο Ορτέγκα αποχώρησε με ενοχλήσεις από το ματς με την Τβέντε και δεν αγωνίστηκε απέναντι στην Athens Kallithea. Οπότε, θα φανεί αν η αναμέτρηση με τους Ολλανδούς ήταν η τελευταία του για το 2024.



Ο Μουζακίτης πήρε ανάσες κόντρα στους «κυανόλευκους» και λογικά θα επιστρέψει κόντρα στη Λαμία, ενώ θέση διεκδικεί και ο Γουίλιαν, ο οποίος δεν ήταν στην αποστολή απέναντι στην ομάδα της Καλλιθέας. Επιπλέον, ανάσες πρέπει να πάρει κάποια στιγμή ο Ελ Κααμπί, αλλά από τη στιγμή που δεν πήρε το αμέσως προηγούμενο διάστημα και ενώ ακολουθεί βαρβάτη άδεια που έχει δώσει ο Βάσκος τεχνικός, δεν είναι το πιθανότερο σενάριο να απουσιάσει τώρα ο Μαροκινός φορ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.