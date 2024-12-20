Τα έσοδα που έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός από την έως τώρα πορεία του στο Conference League

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε ιδανικά την παρουσία του στη League Phase του Conference League, πανηγυρίζοντας την επιβλητική νίκη με 4-0 επί της Ντινάμο Μινσκ στο ΟΑΚΑ και εξασφαλίζοντας την παρουσία του στα playoffs της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει μία εκ των Μπόρατς και Βίκινγκουρ, με στόχο την πρόκριση στη φάση των «16»!

Το συνολικό ποσό που έχει βάλει στα ταμεία του με την έως τώρα πορεία του στη διοργάνωση ανέρχεται στα 7.842.000 ευρώ, με τους «πράσινους» να έχουν την ευκαιρία να γίνουν... πλουσιότεροι, όσο περισσότερο καταφέρουν να προχωρήσουν!

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός πήρε 530.000 ευρώ από την παρουσία του στα προκριματικά του Conference League, μαζί με 3.170.000 ευρώ εξαιτίας της πρόκρισής του στη League Phase.

Από εκεί και πέρα, οι τρεις νίκες και η μία ισοπαλία έφεραν στα ταμεία του συνολικά 1.330.000 ευρώ, ενώ αν συνυπολογίσουμε μπόνους κατάταξης, μπόνους πρόκρισης στα playoffs και value pillar, το ποσό «αγγίζει» τα 8 εκατ. ευρώ!

Σε περίπτωση τώρα που καταφέρει να προκριθεί στη φάση των «16», οι «πράσινοι» θα βάλουν στα ταμεία τους 800.000 ευρώ, ενώ η πρόκριση στα προημιτελικά δίνει 1.300.000 ευρώ, στα ημιτελικά 2.500.000 ευρώ, στον τελικό 4.000.000 ευρώ, ενώ η ομάδα που θα κατακτήσει τελικά το τρόπαιο θα πάρει 3.000.000 ευρώ ακόμα!

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.