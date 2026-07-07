Ισχυρή βροχόπτωση έπληξε τη Δευτέρα το Νιου Τζέρσεϊ προκαλώντας κατάρρευση τμήματος της οροφής (περίπου 16 μέτρων) πολυκαταστήματος, την ώρα που μέσα στο κτίριο βρίσκονταν 27 άνθρωποι. Το συμβάν κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.

BJ’s roof collapse from heavy rain at in Ocean Township, NJ pic.twitter.com/aunW7RyA8p July 6, 2026



Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:16 το πρωί (τοπική ώρα) στο BJ’s Wholesale Club στην πόλη Όσιαν Τάουνσιπ. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και δυνάμεις της αστυνομίας. Αμέσως μετά, το κατάστημα πλημμύρισε.

BJ'S WHOLESALE roof collapses in the thick of rainstorm in Monmouth County, New Jersey.



* Parental Discretion Advised * pic.twitter.com/7jK5dP1N0s — Jamel Holley (@jamelholley) July 6, 2026

Σύμφωνα με τις αρχές, όταν η οροφή κατέρρευσε, δύο άνθρωποι προς στιγμήν εγκλωβίστηκαν κάτω από τα συντρίμμια, ωστόσο κατάφεραν να απεγκλωβιστούν μόνοι τους και να βγουν με ασφάλεια από το κτίριο.

BREAKING: A 50-foot section of the roof collapsed into a BJ’s Wholesale Club in Ocean Township, New Jersey, prompting an emergency search for up to three possible victims in the bakery section. Crews are also responding to a reported gas leak while utilities are being shut down.… pic.twitter.com/YFVCMY2yZB — Breaking911 (@Breaking911) July 6, 2026

Πηγή: skai.gr

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